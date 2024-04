Abel aconselha 'moleques' do Palmeiras: 'Vão à Disney porque o outro foi e está no Real Madrid'

A boa apresentação do garoto Estêvão na vitória do Palmeiras sobre o Liverpool-URU, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, fez o técnico Abel Ferreira aconselhar seus jovens jogadores.

"Os moleques foram bem, mas precisam tomar cuidado com o que a imprensa vai falar deles. É preciso equilíbrio. A linha do elogio e da crítica é muito tênue. Os moleques não podem começar a voar com os elogios. Treinem bem e confiem no Palmeiras, que tem estrutura para ajudá-los", disse o treinador, que fez uma previsão.

"Se eu como treinador e vocês da imprensa fizermos nosso trabalho de forma correta, o futebol brasileiro, em cinco ou seis anos, vai ter coisas boas. O problema é que a crítica aqui é agressiva e esses moleques ainda precisam escutar os conselhos do pai. O que digo a eles digo às minhas filhas. Tudo no tempo deles, sejam felizes. Vão à Disney por que o outro foi e foi vendido ao Real Madrid", brincou Abel, referindo-se a Endrick.

Sobre o jogo, o técnico reclamou da postura inicial da equipe, mas elogiou o desempenho no segundo tempo. "Entramos um pouco desligados, não podemos perder a bola em três passes, dando chance ao contra-ataque para o adversário, que é o que ele queria. Na segunda parte fomos melhores, tocamos mais a bola para ultrapassar a defesa bem postada com uma linha de cinco e outra de três. Entraram três bolas, mas poderia ter sido mais."