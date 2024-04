Pelicans vencem Kings em confronto direto e ficam mais perto dos playoffs da NBA

Em confronto direto valendo a última vaga nos playoffs, o New Orleans Pelicans não se intimidou com a torcida contra e derrotou o Sacramento Kings por 135 a 123, fora de casa, na noite desta quinta-feira. Os visitantes ficaram mais perto do último posto direto da Conferência Oeste nos playoffs da NBA.

O resultado estabeleceu os Pelicans na sexta posição, com retrospecto de 48 vitórias e 32 derrotas. Somente os seis primeiros colocados avançam direto aos playoffs. As equipes que ficarem entre o 7º e o 10º posto terão que disputar o play-in, a repescagem do mata-mata da NBA.

O triunfo deixou os Pelicans mais perto da classificação direta (precisa de uma vitória nas suas duas últimas partidas) e ainda definiu que os Kings terão que disputar o play-in. A equipe de Sacramento figura no 8º lugar, com 45/35. Agora a disputa dos Pelicans se restringirá ao Phoenix Suns, que ainda está na briga. Os Suns aparecem na 7ª colocação, com 47/33. Os dois times correm o risco até de empatar nesta reta final da temporada regular.

Em Sacramento, os Pelicans se impuseram em quadra com o trio formado por Zion Williamson (autor de 31 pontos), CJ McCollum (31 pontos) e Trey Murphy (27 pontos). Mas o cestinha da partida foi De'Aaron Fox, responsável por 33 pontos. Harrison Barnes contribuiu com 22.

Já sem chance de entrar direto nos playoffs, o Golden State Warriors tratou de manter o ritmo nesta quinta, ganhando embalo no momento mais importante do campeonato. Fora de casa, superou o Portland Trail Blazers por 100 a 92, anotando sua terceira vitória consecutiva.

Com o resultado, superou o Los Angeles Lakers na tabela. Os Warriors ocupam o 9º lugar, enquanto os Lakers caíram para o 10º posto. As duas equipes, que têm exatamente a mesma campanha (45/35), estão confirmadas no play-in. Os Warriors miram o 8º posto da tabela para evitar uma rodada da repescagem, evitando maior desgaste físico.

Stephen Curry liderou o time californiano, com 22 pontos, oito assistências e sete rebotes. Jonathan Kuminga contribuiu com 19 em noite sem Klay Thompson e Draymond Green. Pelos Trail Blazers, o destaque foi Deandre Ayton, cestinha da partida, com 25 pontos - registrou ainda um "double-double", com seus 11 rebotes.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Detroit Pistons 105 x 127 Chicago Bulls

Boston Celtics 109 x 118 New York Knicks

Utah Jazz 124 x 121 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 92 x 100 Golden State Warriors

Sacramento Kings 123 x 135 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

New York Knicks x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Sacramento Kings x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Utah Jazz