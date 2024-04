Jornais da Espanha se encantam com o futebol de Estêvão no Palmeiras: 'Messinho'

O jovem Estêvão, do Palmeiras, virou assunto na imprensa internacional após a atuação de destaque no jogo contra o Liverpool-URU pela segunda rodada da Copa Libertadores na última quinta-feira. Com apenas 16 anos, o atacante foi titular do time comandado por Abel Ferreira e marcou o gol que definiu a vitória por 3 a 1.

A boa performance em campo foi destacada no jornal Mundo Deportivo, que enfatizou na manchete o 'show de Messinho' pelo Palmeiras. "Primeira grande noite de Estêvão Willian no time titular. Com o gol, 'messinho' se tornou o terceiro jogador mais jovem da história do clube a marcar, atrás apenas de Endrick e Heitor, e confirma que pode ser um jogador de futebol diferenciado nos próximos anos", escreveu o portal na análise.

O jornal pontuou ainda que o Barcelona está de olho na joia palmeirense e o enxerga como um "jogador muito interessante", mas deve enfrentar a concorrência de times do Campeonato Inglês.

O diário "As" ressaltou que "Estêvão segue os passos de Endrick" e elogiou o trabalho feito nas categorias de base do time paulista. "O Palmeiras tem alguns dos jogadores com maior futuro no Brasil", afirmou o periódico.

Estêvão marcou o terceiro gol do Palmeiras na virada diante do Liverpool-URU por 3 a 1 e fez a festa dos torcedores presentes no Allianz Parque. A equipe brasileira ficou em desvantagem no placar logo aos dois minutos, quando Rosso aproveitou rebote e marcou. Além da joia, Aníbal Moreno e Flaco López também balançaram as redes pelo time alviverde.