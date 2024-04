Ex-Flamengo é eleito jogador do mês e chora ao levar troféu: 'Eu me sinto em casa'

O brasileiro Rodrigo Muniz, centroavante do Fulham, foi eleito o jogador do mês no Campeonato Inglês e se emocionou ao receber o troféu. O clube decidiu fazer uma surpresa ao atleta no momento da entrega, e contou com a participação dos compatriotas e companheiros de equipe Willian e Andreas Pereira para isso.

"Rodrigo pensou que fosse uma entrevista pré-jogo normal… Mas Andreas Pereira e Willian tinham uma surpresa", disse o Fulham em vídeo compartilhado nas redes sociais. Muniz recebe os parabéns dos colegas de time e em seguida cai no choro. "Eu falei que ele ia chorar", disse Willian. O atacante é aplaudido e brinca: "Eu não sei o que fazer com isso".

O técnico do Fulham, Marco Silva, falou sobre o desempenho de Muniz e o prêmio conquistado pelo brasileiro em entrevista coletiva. "Ele merece. É mais um bom exemplo de como as coisas mudam rapidamente. Todos fora do clube tinham dúvidas sobre ele, mas ele teve uma chance e mostrou sua qualidade", afirmou o treinador.

Rodrigo Muniz tem 22 anos e chegou ao Fulham em 2021 depois de se destacar pelo Flamengo, clube que o revelou. Ele foi emprestado ao Middlesbrough na temporada 2022/23, mas voltou ao time londrino e vive boa fase. No mês de março, disputou cinco jogos, fez quatro gols e deu uma assistência. Na temporada no Campeonato Inglês, o atleta fez 19 jogos e marcou oito gols.

"Os últimos dois anos e meio foram difíceis. Agora estou adaptado à Inglaterra, me sinto em casa aqui", disse Muniz ao site do Fulham. "Sem meus companheiros, a equipe e todos aqui, isso seria impossível", afirmou o atacante.