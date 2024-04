Flamengo apresenta centroavante Carlinhos como reforço do ataque no Brasileirão

Vice-artilheiro do Campeonato Carioca e destaque do Nova Iguaçu, o centroavante Carlinhos foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, como reforço do Flamengo visando o Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com Gabigol, que trava uma batalha na justiça após ter sido acusado de atrapalhar a execução de um exame antidoping no final do ano passado, Carlinhos é a "sombra" de Pedro para a posição. Tido como uma das grandes promessas da base do Corinthians, o atacante sofreu com reviravoltas em sua carreira. Agora no Flamengo, ele promete aproveitar a oportunidade.

"Deus está realizando o meu sonho. Expectativa é de ganhar títulos. Estou muito ansioso porque é um sonho vestir o manto sagrado. Quero ajudar os meus companheiros dentro de campo e ajudar o Flamengo a sair com as vitórias", afirmou o jogador.

Aos 27 anos, Carlinhos tem uma trajetória de altos e baixos. Após surgir como promessa, ele peregrinou por 11 clubes pequenos até voltar a estourar pelo Nova Iguaçu. No Flamengo, ele garante ter amadurecido e disse estar pronto para o desafio.

"Não tinha maturidade para chegar onde estou hoje. Deus me preparou para viver esse momento. Tudo foi aprendizado e serviu como lição. Quero mostrar o meu potencial e poder vencer aqui no Flamengo", afirmou o atacante.

Carlinhos terminou o Campeonato Carioca como vice-artilheiro. Marcou oito gols e só ficou atrás de Pedro, que fez três a mais. O único gol que o seu atual time sofreu no Estadual foi marcado justamente por ele, no empate de 1 a 1 em jogo válido pela segunda rodada. Na ocasião, a equipe da Gávea entrou em campo sem os seus titulares, que estavam fazendo pré-temporada nos Estados Unidos.