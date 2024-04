Popó confirma acerto para luta com Belfort: 'Segura a onda, Vitor'

A luta entre Popó e Vitor Belfort foi confirmada pelo tetracampeão de boxe, que já havia aceitado o duelo, em março. Popó vai lutar mais uma vez no Fight Music Show, evento que promoveu as lutas contra Whindersson Nunes e Kleber Bambam. Ele postou em seu Instagram que o confronto será em setembro, mas a organização do FMS ainda não confirmou a data da próxima edição.

Desde que começou a ser presença nas lutas de espetáculo, Popó era desafiado por Belfort. Em fevereiro, após o duelo com Kléber Bambam, o pugilista retrucou o campeão do UFC mais uma vez. "Sou fã do Vitor. Não queria falar mal, como vai falar mal de alguém de quem a gente é fã? Infelizmente, essa oportunidade não vou te dar, não. Deixa ele quietinho que é melhor", disse Popó no programa Encontro, da TV Globo.

Belfort não gostou e continuou a provocar, argumentando que Popó só aceitava lutar contra "adversários fracos". Desta vez, a resposta do tetracampeão foi aceitar o desafio, e ele já provocou, dizendo que Belfort iria "cair igual a Bambam". "Ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara dele. Cara insuportável. Me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até mesmo da minha estética", reclamou Popó.

Conforme apurou o Estadão há questões pendentes para o anúncio oficial, com a definição de quando será o duelo. Uma das pendências é a agenda de Belfort, que teria que viajar ao Brasil. Atualmente, ele mora nos Estados Unidos.

"A gente vai pegar Vitor Belfort e amassar todo. Em setembro tem porrada. Segura a onda, Vitor", falou Popó em vídeo publicado no story do seu Instagram. Além de Belfort, Popó já comentou que planejava repetir adversários que já enfrentou em outras edições do Fight Music Show, como Júnior Dublê, Pelé Landy e Bambam. Segundo o pugilista, a ideia era lutar contra os três na mesma noite.