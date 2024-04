Mirassol presenteia Yuri Lima, namorado de Iza, com kit e volante brinca: 'Ela é Vasco'

A torcida do Mirassol vai crescer quando nascer o filho do volante Yuri Lima com a cantora Iza. Depois da confirmação da gravidez, o clube preparou uma homenagem para o jogador e lhe entregou um kit com sapato e body da linha de roupas baby da equipe.

"Para garantir que o talismãzinho ou a talismãzinha seja da torcida baby do Leão", escreveu o clube no vídeo publicado nas redes sociais. Um dos maiores sucessos de Iza é a música "Meu talismã", lançada em 2019.

Yuri Lima não conteve o sorriso e disse que o filho "já vai nascer Miras". Em seguida ele emendou uma brincadeira: "só que ela (Iza) é Vasco". Nascida em Olaria, no Rio, a cantora já foi vista em jogos da equipe vascaína e, em 2019, ganhou uma camisa do atacante Thalles Magno, ex-Vasco.

Os dois anunciaram o namoro em fevereiro do ano passado. Em dezembro, contudo, Yuri Lima fez um post em que comemorava um ano da relação com a cantora. Iza já foi vista em jogos do Mirassol acompanhando o namorado, que se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro.

Ainda celebrando a gravidez, a artista lançou, nesta sexta-feira o videoclipe com uma versão ao vivo de "Uma Vida É Pouco Pra Te Amar", com imagens de ultra-som de um bebê. A faixa é a que fecha o álbum AFROHIT, lançado em agosto de 2023 por Iza.

O Mirassol teve vida difícil no Campeonato Paulista e ficou na lanterna do Grupo C, sem jogar a segunda fase. Na próxima terça-feira, o clube estreia na Série B fora de casa, contra o Brusque, no Estádio Doutor Hercílio Luz. A estreia em casa será no dia 29 de abril, recebendo o Ceará.