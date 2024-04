Reintegrado, atacante João Pedro renova com Cruzeiro até 2026

O Cruzeiro renovou com o atacante João Pedro, de 21 anos, até o fim de 2026. O jogador tinha vínculo com o clube até o final do ano e poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de julho. Para permanecer, recebeu um aumento salarial. Sua multa para uma transferência futura também aumentou.

Sem ser aproveitado pelo técnico Nicolás Larcamón, João Pedro chegou a ser afastado do elenco. A situação mudou com a saída do comandante e a chegada de Fernando Seabra. Apesar disso, a diretoria nunca escondeu o desejo de renovar com o atleta.

João Pedro tem oito jogos pelo time principal do Cruzeiro e dois gols marcados. Ele foi afastado junto com outro atleta da base, Fernando, após ser visto em uma festa em meados de fevereiro. Ele chegou a se desculpar publicamente pelo ocorrido.

Reintegrado e com contrato renovado, o jogador está à disposição de Seabra para o duelo contra o Botafogo, marcado para este domingo, às 17h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Brasileirão.

O Cruzeiro entra em campo pressionado após o vice-campeonato mineiro. A torcida chegou a protestar nesta sexta-feira e queimou uma bandeira com o rosto de Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do clube.

Seabra tem carta branca da diretoria para fazer mudanças na equipe, mas não deve fugir muito da escalação escolhida no empate por 3 a 3 com o Alianza, pela segunda rodada da Sul-Americana. Nela, o ataque foi formado por Arthur Gomes e Dinenno.