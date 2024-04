Após frustrações nos Estaduais, Internacional e Bahia abrem o Brasileirão

Eliminado ainda nas semifinais do Campeonato Gaúcho pelo Juventude e vindo de dois empates seguidos neste início da Copa Sul-Americana, o Internacional tenta dar a volta por cima e quer estrear com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 18h30, recebe o Bahia, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O rival também não se sagrou campeão baiano e viu o arquirrival Vitória ficar com o título.

Na temporada passada, o Internacional terminou na nona colocação do Brasileirão com 55 pontos, enquanto o Bahia brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Mas se salvou ao fazer 44 pontos, rebaixando o Santos, que terminou com 43. O time de Rogério Ceni vem embalado pela classificação para as semifinais da Copa do Nordeste, neste meio de semana, após vencer o Náutico por 3 a 0.

O técnico Eduardo Coudet não poderá contar com dois jogadores importantes no time gaúcho: o meia Alan Patrick e o atacante Enner Valencia. Ambos lesionados e entregues ao departamento médico.

Por outro lado, o volante chileno Charles Aránguiz, recuperado de procedimento feito no olho, está apto para estrear. No mais, a base deve ser a mesma que vinha atuando nos últimos jogos do Gauchão e gora na Sul-Americana. O goleiro Fabrício, que acabou de chegar do Nova Iguaçu, atual vice-campeão carioca, deve começar na reserva de Rochet.

Os maus resultados deixaram Coudet sobre pressão. Ele tem sido cobrado pela imprensa e pela torcida, mesmo porque a diretoria fez alto investimento para a temporada. As principais apostas do clube para essa temporada são Borré, Alario, Fernando e Thiago Maia.

Do outro lado, depois de quase ser rebaixado na temporada passada, o Bahia conta com o investimento do Grupo City, que trouxe jogadores importantes neste começo de ano. Nomes do peso de Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Victor Cuesta, que logo se firmaram no time titular. O mais recente reforço é o meia Carlos de Pena, que estava justamente no Internacional.

Para este primeiro jogo, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo o que tem de melhor em mãos. A única dúvida está na lateral-esquerda, já que o único jogador de origem da posição, Ryan, está machucado. Com isso, a tendência é que o mais Luciano Juba jogue no setor, enquanto Rezende - que é a outra opção de improviso - continua no meio-campo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BAHIA

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando; Maurício, Aránguiz e Wanderson; Borré e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

BAHIA - Marcos Felipe; Arias, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly e Rezende; Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).