NBA chega à rodada final com 3 times empatados na liderança da Conferência Oeste; LeBron brilha

A atual temporada da NBA já entrou para a história. Pela primeira vez, três times de uma mesma conferência chegam empatados na liderança na última rodada. A marca foi alcançada por Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, todos com incríveis 56 vitórias. Os dois primeiros, no entanto, venceram na noite desta sexta-feira e madrugada deste sábado, enquanto os Nuggets foram surpreendidos pelo San Antonio Spurs por 121 a 120.

O Oklahoma City Thunder tem o time mais jovem da NBA. Mesmo assim, vem mostrando muita experiência, tanto que está a uma rodada de confirmar o primeiro lugar da Conferência Oeste. A última vitória foi arrasadora, por 125 a 107, sobre Milwaukee Bucks, terceiro colocado da Leste, com 49 triunfos. O destaque ficou por conta do trio, formado por Shai Gilgeous-Alexander, com 23 pontos, Chet Holmgren (22) e Aaron Wiggins (19).

Já o Minnesota Timberwolves teve uma vitória apertada frente ao Atlanta Hawks, décimo colocado da Leste, por 109 a 106, com grande atuação do francês Rudy Gobert, cestinha da partida com 25 pontos e 19 rebotes.

O Denver Nuggets, por sua vez, teve a chance de ir para a última rodada isolado na liderança, mas acabou perdendo para o San Antonio Spurs por 121 a 120, de virada, no último lance da partida. Jamal Murray marcou 35 pontos, mas a bela atuação foi apagada por Victor Wembanyama, que anotou 34 pontos, além de 12 rebotes e cinco assistências, sendo ovacionado no ginásio. Apesar da vitória, os Spurs já estão eliminados, no 14º lugar da Conferência Oeste.

A penúltima rodada da NBA trouxe mais alguns destaques. Apesar de mais uma grande apresentação de Stephen Curry, com 33 pontos, o Golden State Warriors perdeu em casa para o New Orleans Pelicans por 114 a 109. Com isso, aparece apenas na nona posição da Conferência Oeste. Os Pelicans estão em sexto.

Já o Los Angeles Lakers, sob a batuta de LeBron James, que protagonizou lances plásticos e somou 37 pontos, venceu o Memphis Grizzlies por 123 a 120. O último ponto dos Lakers foi em uma bela enterrada do astro, que foi aplaudido pelos torcedores adversários.

Por fim, o líder da Conferência Leste, o Boston Celtics alcançou incríveis 63 vitórias ao atropelar o Charlotte Hornets por 131 a 98. O cestinha foi Payton Pritchard, com 31 pontos.

Confira os jogos da noite desta sexta-feira e madrugada deste sábado:

Washington Wizards 127 x 129 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 125 x 113 Orlando Magic

New York Knicks 111 x 107 Brooklyn Nets

Boston Celtics 131 x 98 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 129 x 120 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 109 x 106 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 121 x 120 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 120 x 123 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 125 x 107 Milwaukee Bucks

Miami Heat 125 x 103 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 89 x 107 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 107 x 116 Houston Rockets

Golden State Warriors 109 x 114 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 107 x 108 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 109 x 110 Utah Jazz