Tsitsipas vence Sinner em jogo eletrizante e continua vivo na briga pelo tri de Montecarlo

Número 2 do mundo, Jannik Sinner se despediu na semifinal do Masters 1000 de Montecarlo ao ser superado por Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 2h39min de partida. O italiano saiu atrás do duelo, buscou o empate em um set arrasador, mas sentiu um incômodo, que acabou custando sua vaga na decisão.

Com a vitória, Tsitsipas continua vivo na busca pelo tricampeonato do Masters 1000 de Montecarlo. As últimas duas vezes que esteve na decisão, acabou com o título. Em 2022, bateu Alejandro Davidovich Forkina. No ano seguinte, levantou o troféu diante de Andrey Rublev. Na nova final, ele enfrentará o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o norueguês Cásper Ruud.

O grego aproveitou também para aumentar a vantagem sobre Sinner. Eles fizeram o nono confronto, com apenas três vitórias do número 2 do mundo, que perdeu apenas o seu segundo jogo em 2024. O italiano conquistou três títulos na temporada: Aberto da Austrália, ATP de Roterdã, na Holanda, e o Miami Open.

"Precisei jogar no mais alto nível. Sinner foi um oponente extremamente difícil. Ele foi muito consistente e eu vi todo o seu potencial hoje. É um dos oponentes mais difíceis que eu vi até agora e para sobreviver a este obstáculo, precisei dar tudo de mim. Estou extremamente orgulhoso disso. Hoje foi um bom dia. Espero ter uma boa recuperação e esfriar minha mente para chegar forte na decisão", afirmou o grego.

Tsitsipas e Sinner fizeram um duelo eletrizante neste sábado, digno de uma semifinal. O grego dominou o primeiro set, quebrou o serviço do italiano logo no terceiro game e apenas administrou a vantagem para largar na frente.

No segundo set, Sinner sentiu o quadril e parecia que daria uma vitória fácil ao seu adversário. Mas foi ao contrário, o italiano arrasou Tsitsipas, que chegou a estar perdendo por 5/2. O grego ainda tentou evitar que Sinner fosse responsável pelo seu primeiro set perdido em Montecarlo, mas sem sucesso. O último game demorou mais de dez minutos, porém, o italiano conseguiu arrancar o empate.

Sinner começou o terceiro set de maneira arrasadora e abriu 3/1 de vantagem. O italiano, no entanto, sentiu um incômodo na coxa, após reclamar do quadril, e precisou ser atendido pela fisioterapia. Desta vez, não teve como. O número 2 do mundo vendeu caro a derrota, mas acabou sendo superado pelo bicampeão de Montecarlo por 6/4, com duas quebras de serviço.