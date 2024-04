Campeões estaduais, Athletico-PR e Cuiabá medem forças na Ligga Arena

Vindo de títulos estaduais, Athletico-PR e Cuiabá estreiam no Brasileirão neste domingo, às 16 horas, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Na última temporada, ambos garantiram vagas na Copa Sul-Americana.

O Athletico-PR chega embalado com quatro vitórias nos últimos quatro jogos. Além disso, não sabe o que é perder em casa há nove meses, somando 23 jogos de invencibilidade na Ligga Arena. O último revés em seus domínios ocorreu no dia 12 de julho do ano passado, diante do Flamengo, por 2 a 0, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Cuiabá vem de uma série invicta de 21 jogos sem derrota. A última também foi diante do Flamengo, por 2 a 1, na penúltima rodada do Brasileirão 2023.

O último confronto entre eles, coincidentemente, também foi na última rodada da edição 2023 da Série A. Na ocasião, na Arena Pantanal, o time do Mato Grosso venceu por 3 a 0. No total, as equipes se enfrentaram seis vezes, com três vitórias paranaenses, duas mato-grossenses e um empate. O equilíbrio também é notado no número de gols: seis para cada lado.

Buscando novamente figurar entre os melhores times do Brasil, o Athletico chega para a partida com uma temporada positiva. Campeão paranaense sobre o Maringá e com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana, também venceu suas sete partidas desde a chegada de Cuca.

O objetivo da equipe comandada por Cuca, entretanto, é retornar à Libertadores. Na última temporada, o Athletico bateu na trave ao terminar a temporada na oitava colocação do Brasileirão. E para começar a competição com o pé direito, a equipe deve ir com força máxima para a partida.

O principal destaque do Athletico na temporada está no setor de ataque. Juntos, Pablo e Mastriani anotaram 15 dos 40 gols do Furacão em 2024. O uruguaio, que chegou na última janela de transferências, após destaque no América-MG, ainda contribuiu com mais quatro assistências.

Para a temporada 2024, a direção realizou oito contratações. São eles o zagueiro Gamarra (ex-Olímpia-PAR), o lateral-direito Leonardo Godoy (ex-Estudiantes-ARG), o volante Felipinho (ex-Ponte Preta), os meias Romeo Benítez (ex-Guaraní-PAR) e Zé Vitor (ex-Maringá), além dos atacantes Gonzalo Mastriani (ex-América-MG), Petterson (ex-Flamengo) e Lucas Di Yorio (ex-Pachuca-MÉX).

Invicto no ano, o Cuiabá busca manter a boa fase recente das últimas temporadas e estragar a série invicta do adversário. Assim como o rival, o clube da capital mato-grossense foi campeão estadual, está na terceira fase da Copa do Brasil, tem a liderança de sua chave na Sul-Americana e na semifinal da Copa Verde diante do Vila Nova-GO. Desde a saída de António Oliveira para o Corinthians, a equipe mato-grossense é comandada pelo interino Luiz Fernando Iubel. Sob o comando do treinador português, na última temporada, o Cuiabá encerrou sua participação no Brasileiro na 12ª colocação.

O destaque mato-grossense também está no ataque. Deyverson, que terá um reencontro com o treinador Cuca, que o trouxe para o Brasil em 2017, vive fase artilheira e será a principal preocupação da defesa adversária.

A diretoria também foi ativa no mercado. Ao todo, o Cuiabá contratou 11 peças para a temporada. Os principais destaques entre os reforços são o zagueiro Bruno Alves, ex-Grêmio, Guilherme Madruga, ex-Botafogo-SP e Ramon, ex-Olympiacos-GRE.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X CUIABÁ

ATHLETICO - Bento; Leo Godoy, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Canobbio e Cuello; Pablo e Mastriani. Técnico: Cuca.

CUIABÁ - Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Lucas Mineiro, Ramon e Fernando Sobral; Dérik, Pitta e Deyverson. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).