Flamengo leva favoritismo no Brasileirão para a 1ª rodada contra Atlético-GO no Serra Dourada

Um dos principais candidatos ao título brasileiro, o Flamengo inicia sua trajetória diante do Atlético-GO, recém-saído da Série B, neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Apontado por muitos como o melhor elenco do País, o time rubro-negro aparece como a equipe a ser batida, até pelo momento que vive, já que conquistou o Campeonato Carioca com extrema facilidade.

Durante o Estadual, o Flamengo sofreu um único gol em 15 jogos, o que realçou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico Tite. Na Libertadores, parece também que não terá dificuldade para chegar às oitavas de final. O elenco deste ano está ainda mais reforçado, com as chegadas de Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, e o meia uruguaio De La Cruz.

Tite indicou que vai colocar em campo o que tem de melhor. A principal dúvida é na lateral-esquerda. Ayrton Lucas e Viña brigam pela titularidade. Existe a possibilidade até mesmo do uruguaio fazer o lado direito, no lugar de Varela.

De resto, sem surpresas. Léo Ortiz volta ao banco para dar lugar a Fabrício Bruno, enquanto que Gabigol continua suspenso por ter supostamente tentado evitar o exame antidoping. Reforço vindo do Nova Iguaçu, Carlinhos está à disposição.

"É sentar pra ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Os dirigentes colocaram isso. Agora é sentar e elencar esse norte. Vamos ver qual caminho seguiremos", afirmou Tite.

Do outro lado, o Atlético-GO surpreendeu ao conquistar o Campeonato Goiano com vitória sobre o Vila Nova na decisão. O clube almeja a permanência na divisão após conseguir retornar à elite no ano passado ao ficar entre os quatro primeiros colocados da Série B.

A dúvida do técnico Jair Ventura também é na lateral. Bruno Tubarão deve ser vetado após apresentar dores no adutor da coxa. Com isso, Maguinho deve ser escalado como titular. Já o volante Roni continua vetado pelo departamento médico.

Apesar de enfrentar um dos favoritos ao título, Jair Ventura deve continuar com o esquema de três atacantes, com o intuito de empurrar a defesa do Flamengo. O time está motivado com a conquista do Campeonato Goiano.

"Vamos entrar com muito respeito ao nosso adversário. Sabemos do potencial do Flamengo, foram campeões cariocas sofrendo um único gol e são um dos favoritos. Mas vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, tenho certeza que podemos fazer uma grande partida", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X FLAMENGO

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).