Diretoria do São Paulo busca técnico, antes de demitir Thiago Carpini

A derrota do São Paulo para o Fortaleza, sábado à noite, no MorumBis, por 2 a 1, pode ter sido o último jogo do técnico Thiago Carpini no comando da equipe tricolor. A diretoria busca fechar com um substituto, se possível, já para o jogo contra o Flamengo, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O clima ficou insustentável após mais uma atuação irregular do São Paulo, que vinha de uma atuação fraca frente ao inexpressivo Cobresal pela segunda rodada da Copa Libertadores.

Impacientes, os mais de 35 mil torcedores presentes à partida chamaram o técnico de 'burro' logo após a marcação do segundo gol do Fortaleza, marcado aos 34 minutos por Machuca e aumentou o coro depois do apito final do árbitro.

Em entrevista coletiva, Carpini admitiu o desempenho ruim da equipe e limitou-se a dizer que jogadores e comissão técnica estão 'trabalhando' para mudar a situação.

Os veteranos Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari, apesar do alto grau de resistência por parte da torcida são-paulina, surgem como opções para comandarem o time na Copa Libertadores, torneio apontado como o de maior importância do clube para a temporada.