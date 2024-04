Inter empata com Cagliari e pode ser campeã italiana diante do Milan na próxima rodada

A Internazionale empatou com o Cagliari, neste domingo, no Giuseppe Meazza, por 2 a 2, e poderá ser campeã na próxima rodada, quando vai enfrentar o rival Milan, dia 22. Um triunfo no clássico vai garantir o 20º título italiano.

Com o empate, a Internazionale chegou aos 83 pontos, contra 69 do Milan, restando seis jogos para o final do campeonato. Os dois times de Milão somam 19 títulos cada, contra 36 da Juventus, de Turim.

O jogo começou como se esperava. A Inter com total iniciativa, enquanto o Cagliari montava uma 'barreira' para impedir o avanço do melhor time da temporada.

Aos poucos, o Cagliari ganhou confiança. Luvumbo, aos 11 minutos, quase abriu o placar com belo chute colocado pela meia direita.

O lance parece ter irritado o time da Inter. No ataque seguinte, os comandados do técnico Simone Inzaghi abriram o placar, após bela jogada. Matteo Darmian lançou Alexis Sánchez na direita e o veterano chileno fez um cruzamento perfeito para o aproveitamento de Marcus Thuram, aos 12 minutos. O atacante francês encerrou um jejum de quase dois meses sem gols.

A desvantagem no placar abalou o time visitante. O rodado técnico Claudio Ranieri percebeu e resolveu fazer uma alteração aos 28 minutos, ao colocar Matteo Prati no lugar de Jakub Jankto.

Mas o domínio da Inter foi total. Sem forçar demais o ritmo, o time anfitrião foi criando oportunidades. Barella chegou a fazer o segundo aos 28 minutos, um lindo gol de cabeça, mas a posição era de impedimento.

O segundo tempo foi totalmente diferente. A Inter pensou que a vitória estava garantida e diminuiu a intensidade na marcação. Aos 20 minutos, Shomurodov acertou um chute forte de fora da área e empatou para o Cagliari.

Um pênalti bobo de Mina, ex-Palmeiras, propiciou o segundo gol da Inter. Çalhanoglu converteu, aos 29 e colocou a Inter mais uma vez à frente no placar. Valente, o Cagliari buscou nova igualdade, aos 38 minutos, com Viola.

Desesperada em busca da vitória, A Inter se lançou ao ataque e abriu espaços para o Cagliari, que teve pelo menos mais duas chances de gol.