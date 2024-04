Vasco vence Grêmio por 2 a 1 em São Januário em jogo disputado e com muita catimba

O Vasco precisou se esforçar bastante para ganhar do Grêmio em São Januário neste domingo, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe cruz-maltina saiu na frente no segundo tempo com 2 a 0, mas os gaúchos descontaram, fazendo com que os anfitriões abusassem do antijogo.

A partida começou equilibrada. Tanto Vasco quanto Grêmio buscavam o gol desde o primeiro minuto com as linhas avançadas. Entretanto, aos 15 minutos, David fez um lindo passe para Rossi, que entrou na área, cortou para a direita driblando Gustavo Martins e caiu. O árbitro marcou a penalidade. O juiz foi acionado para revisar o lance de pênalti. Após a revisão no VAR, a marcação foi anulada e Rossi levou cartão amarelo por simulação.

O Vasco dominava, mas não criava oportunidades. Até que aos 24 minutos, na pressão vascaína, Rossi fez o cruzamento e Marchesín rebateu para o meio da área. No rebote, David pegou de primeira, a bola desviou no zagueiro do Grêmio e foi para o fundo das redes.

O gol não impediu o Grêmio de tentar o empate, mas a equipe não conseguia transpor o forte posicionamento defensivo do Vasco. Aos 29, Diego Costa escorou de peito para Cristaldo, mas o argentino foi desarmado na sequência.

O Grêmio tentava avançar a marcação com Du Queiroz, mas era insuficiente para atacar com sucesso. Em escanteio cobrado por Rossi, Mateus Carvalho pegou de primeira, na grande área, com o pé direito e fez o segundo do Vasco. Na comemoração, o garoto se emocionou ao fazer o primeiro gol como profissional. Uma falha primária do time do Grêmio.

Aos 42, o árbitro foi chamado para revisar possível pênalti no toque de braço de Lucas Piton. Depois da revisão, o árbitro entendeu que a bola bateu de forma acidental.

O segundo tempo começou com o Grêmio no ataque. Pavón achou João Pedro nas costas da defesa, que entrou sozinho na área, mas bateu cruzado para fora. Foi a melhor chance do Grêmio na partida até aquele momento.

Apesar dos seus erros táticos, o Grêmio pressionava o Vasco, que valorizava a passagem do tempo. Aos 15, Cuiabano dominou na esquerda, forçou o passe para Cristaldo, mas entregou nas mãos de Léo Jardim.

O Vasco adiantou a marcação para bloquear os avanços do Grêmio, mas foi inútil. O tricolor gaúcho seguia no campo do anfitrião. Aos 18, em cobrança de falta, o Grêmio tentou a jogada ensaiada, mas Nathan Fernandes não conseguiu finalizar.

O Grêmio começou a se impor no campo e a fechar as saídas do Vasco. Na cobrança do escanteio curto, Cristaldo deixou para Cuiabano, que fez o cruzamento na área. Ninguém do Vasco tirou e Gustavo Martins apareceu sozinho para descontar para o Grêmio.

O Vasco ficou acuado no seu campo e o Grêmio trocava passes no campo de ataque. João Pedro avançou, passou por Galdames e foi parado com falta por Sforza.

A impressão era de que o Grêmio jogava na Arena, tamanha a naturalidade com a qual estava em São Januário. O Vasco tentava alguns ataques, mas parava no meio de campo do Grêmio. Aos 35, no contra-ataque do Vasco, Vegetti disparou em direção ao gol, ficou cara a cara com Marchesin e tentou driblar o goleiro. Gustavo Martins se recuperou no lance e fez o corte providencial para colocar para escanteio.

Aos 38, Paulo Henrique arrancou pela direita, colocou para Piton, que não conseguiu a finalização, e entregou para David. O atacante acabou desarmado na sequência.

Logo em seguida, a resposta do Grêmio: Gustavo Nunes virou para Nathan Fernandes, que ajeitou para o pé esquerdo e finalizou fraco. Léo Jardim fez a defesa sem dar rebote.

Sem pressa, o Vasco tratou de garantir o resultado com muita cera e bolas sumindo entre os gandulas. O Grêmio tentou o empate até o fim dos acréscimos. Aos 50, Cristaldo colocou na área, mas a defesa do Vasco afastou o perigo.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 2 X 1 GRÊMIO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel (João Victor), Léo, Lucas Piton; Matheus Carvalho, Sforza, Galdames (Jotapê), Rossi (Rayan), Vegetti, David. Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Kannemann (Gustavo Martins), Rodrigo Ely, Cuiabano (Zé Guilherme); Villasanti, Du Queiroz, Cristaldo, Pavón (Nathan Fernandes), Diego Costa (JP Galvão), Soteldo (Gustavo Nunes). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - David (Vasco), aos 24 do primeiro tempo, Matheus Carvalho (Vasco), aos 36 do primeiro tempo, Gustavo Martins (Grêmio), aos 22 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rossi (Vasco), Ramón Díaz (Vasco), Sforza (Vasco)

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP)

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).