Goleiro Rafael Cabral, campeão da Libertadores de 2011, pode retornar para o Santos

O goleiro Rafael Cabral, de 33 anos, poderá ser o próximo reforço do Santos para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador pediu para não atuar pelo Cruzeiro, neste domingo, contra o Botafogo na estreia do Brasileirão.

Rafael passa por momentos turbulentos no clube mineiro, após falhar no empate, por 3 a 3, com o Alianza da Colômbia, quinta-feira, em duelo válido pela Copa Sul-Americana.

Goleiro do Santos na conquista da Copa Libertadores de 2011, Rafael viria para assumir a titularidade no lugar de João Paulo, eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista, mas que ficou marcado por cometer pênalti no palmeirense Endrick no jogo final, no Allianz Parque.

Rafael revelou em janeiro que teve negociações com o Santos e por pouco não acertou sua vinda. O fato de ter iniciado a carreira na Vila Belmiro e também pelo momento pelo qual passa a equipe na Série B do Brasileiro deixaram o atleta bastante sensibilizado.

Além de campeão da Libertadores, Rafael conquistou pelo Santos o tricampeonato paulista (2010, 2011 e 2012), a Copa do Brasil de 2010 e Recopa Sul-Americana de 2012. Ele foi negociado no ano seguinte com o Napoli, da Itália.