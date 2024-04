Diante do gramado do Barradão, Abel Ferreira defende o gramado sintético

O técnico Abel Ferreira não economizou críticas ao gramado do Barradão, onde o time do Palmeiras estreou, neste domingo, com triunfo no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Vitória por 1 a 0.

"Gramado duro, difícil, alto, prefiro sintético, sinceramente. É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Temo que a gente pague caro com o que passo. Vocês viram a dificuldade de quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram no vestiário e nem força tinham para tirar a roupa", disse o técnico palmeirense. "Poderíamos ter resolvido o jogo com um segundo gol, não conseguimos."

Por causa das dificuldades, Abel aproveitou para elogiar o time pela vitória. "Dar parabéns aos jogadores pelo esforço, jogo difícil, contra um time organizado, que não perdia há 23 jogos em casa, que no fim nos fez defender um pouco mais baixo."

O treinador também ficou impressionado com a festa das torcidas na arquibancada. "Um ambiente espetacular, parabéns à nossa torcida e à torcida do Vitória, que no início do jogo fez um espetáculo muito bonito."