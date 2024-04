Torcedor do Cruzeiro confunde saída do Mineirão e desce escada com carro

Um torcedor do Cruzeiro teve pouco tempo para festejar a vitória do time mineiro sobre o Botafogo, neste domingo, no Mineirão, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ao confundir a saída do estádio, ele desceu oito degraus de uma escada com seu carro, que ficou preso.

Segundo reportagem do ge, o motorista, dono do Gol prata, que não quis dar entrevista, estava acompanhado pela mulher e pela filha. Ninguém fixou ferido no acidente.

Os bombeiros foram chamados e chegaram ao local às 21h20. O jogo terminou por volta das 19h. Um cabo de aço foi preso na traseira do carro e em uma pilastra para a retirada do veículo. Um mecanismo manual para içou o carro.

O local foi isolado pelos militares, que tiveram a ajuda de seguranças do Mineirão e policiais militares. E o resgate do carro foi feito com facilidade, terminando às 22 horas.