Knicks termina como número 2 no Leste e Thunder fica no topo do Oeste para playoffs da NBA

O fim da temporada regular da NBA, que se encerrou neste domingo, definiu as equipes que se garantiram para o play-in e também para os playoffs da competição. A surpresa ficou por conta do New York Knicks, que superou o Chicago Bulls por 120 a 119 na prorrogação e terminou como segundo na Conferência Leste, só atrás do Boston Celtics, dono da melhor campanha geral (64 vitórias e 18 derrotas). Do outro lado, o Oklahoma City Thunder finalizou a etapa de classificação no topo da tabela.

O calendário da competição indica que, nesta semana, entre os dias 16 e 19 de abril, vão ser disputados os jogos do play-in (repescagem dos playoffs) para definir, assim, os dois últimos times classificados de cada conferência.

Com os resultados da rodada, a ordem da Conferência Leste tem o Boston Celtics em primeiro, seguido do New York Knicks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Indiana Pacers nas seis primeiras posições.

Já o Philadelphia 76ers, o Miami Heat, o Chicago Bulls e o Atlanta Hawks vão entrar em quadra no torneio play-in na disputa pelas duas vagas que restam para assegurar a permanência na competição.

Pelo lado Leste, o jogo mais tenso foi o triunfo do New York Knicks sobre o Chicago Bulls por 120 a 119, com direito a prorrogação. Jalen Bronson foi o destaque da partida ao assinalar 40 pontos, pegar oito rebotes e ainda dar sete assistências.

"Tivemos um grande resultado onde toda a equipe se superou e não desistiu de buscar a vitória. Estar nesta nova fase da competição exige ainda mais concentração para superarmos os nossos adversários", disse Brunson.

Já na Conferência Oeste, a ordem de classificação tem Oklahoma City Thunder em primeiro, seguido de Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks e Phoenix Suns entre as franquias já garantidas.

Integrando o play-in, estão News Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e ainda o Golden State Warriors na briga pelos dois lugares que restam.

No lado oeste, o destaque ficou por conta do triunfo do Lakers, que teve como protagonista, o astro LeBron James. Ele fez um "triple-double" (28 pontos, 17 assistências e 11 rebotes) e ajudou a sua equipe a garantir o oitavo lugar na classificação ao superar os Pelicans por 124 a 108.

Este foi o quinto "triple-double" do jogador de 39 anos nesta temporada, que liderou a sua equipe com uma atuação dominante, que não permitiu reação ao adversário. LeBron foi eficiente no momento de atacar e também na organização da equipe.

"O importante é que conseguimos o nosso objetivo. Toda a equipe fez um grande jogo e agora precisamos ter foco para conseguir desenvolver a nossa estratégia e impor um ritmo forte", disse.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Indiana Pacers 157 x 115 Atlanta Hawks

Boston Celtics 132 x 122 Washington Wizards

Miami Heat 118 x 103 Toronto Raptors

New York Knicks 120 x 119 Chicago Bulls

Charlotte Hornets 120 x 110 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 113 x 88 Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers 107 x 86 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 111 x 126 Denver Nuggets

Sacramento Kings x 121 x 82 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 116 x 123 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 135 x 86 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 95 x 123 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 106 x 125 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 105 x 116 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 108 x 124 Los Angeles Lakers