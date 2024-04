Alexandre Mattos, ex-Palmeiras, é o novo executivo de futebol do América-MG

Após ser demitido do Vasco há três semanas, o dirigente Alexandre Mattos foi anunciado, nesta segunda, como o novo executivo de futebol do América-MG. O clube mineiro divulgou a chegada do diretor nas suas redes sociais.

Com passagens por clubes como Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, além do clube carioca, Mattos retorna ao América 19 anos após a primeira passagem. O vínculo acertado com a cúpula do clube vai até o final de 2024.

O dirigente, que começou a sua carreira em 2005, participou da campanha da conquista do título da Série C do Brasileiro em 2009. Agora, ele retorna ao América-MG com a missão de ajudar na campanha do acesso à elite no ano que vem.

Neste início de trabalho, a programação deve girar em cima das principais carências do elenco. O América faz a sua estreia na Série B do Brasileiro neste fora de casa, nesta sexta-feira. O primeiro duelo vai ser contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz,em Ribeirão Preto.