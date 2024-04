Após ficar fora do torneio em Barcelona por causa de lesão, Alcaraz não sabe se jogará em Madri

Ainda em recuperação de uma lesão no seu antebraço direito, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, que desistiu do torneio de Montecarlo e não jogou em Barcelona, revelou, nesta segunda-feira, que não sabe se poderá atuar no Masters 1000 de Madri.

"Meu objetivo é ir ao Masters 1000 de Madri, mas no momento não há nada claro. Disseram-me alguns prazos, que cumpri bem, mas ainda não tenho esses bons sentimentos. Não quero ter pressa, não quero dizer que estarei 100% em Madri, embora seja essa a minha intenção. Vamos treinar, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que essas sensações sejam melhores e adequadas para jogar uma partida de tênis a 100%", disse o atleta, de 20 anos.

Atual campeão de Wimbledon, Alcaraz é uma das apostas dos especialistas para a temporada de saibro, que culminará em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. No ano passado, ele alcançou a semifinal, mas foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo.

Vindo de uma grande temporada, na qual levantou seis troféus, Alcaraz ainda não embalou em 2024. Ele foi eliminado nas quartas de final do Aberto da Austrália e, na sequência, sofreu sua primeira lesão da temporada, logo na estreia no Rio Open. O espanhol só brilhou até agora no Masters de Indian Wells, onde foi campeão, nos Estados Unidos, no mês passado.