Bahia e Fluminense se encaram na Fonte Nova por primeira vitória no Brasileirão

Sem tempo para muito descanso, o Fluminense volta a campo já nesta terça-feira, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A partida que abre a segunda rodada reúne dois times que não venceram na estreia.

O Fluminense vem de empate movimentado por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino no Maracanã. Após abrir o placar com Lima, levou a virada, mas o jogador apareceu novamente para empatar. O time carioca tem um ponto, assim como outros cinco times na classificação.

Preocupado com a sequência de jogos, o técnico Fernando Diniz indicou que poupará o zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo. No miolo defensivo, tem a opção de escalar Manoel, recuperado de lesão no tornozelo, mas Felipe Andrade e Antônio Carlos são outras opções para formar dupla com Martinelli. Na lateral-esquerda, Diogo Barbosa será titular.

Diniz elogiou o primeiro tempo da estreia, mas admitiu que houve falha na marcação na etapa final. "O time conseguiu jogar muito bem, principalmente no primeiro tempo. Infelizmente voltamos menos concentrados no segundo tempo. A gente deveria ter marcado melhor, deveria ter tido mais atenção e vamos corrigir isso."

Mesmo jogando no Beira-Rio, o Bahia abriu o placar diante do Internacional com Biel, mas sofreu a virada por 2 a 1. Com isso, segue sem pontuar, assim como outros seis clubes.

Apesar da derrota, o técnico Rogério Ceni deve manter a base da escalação. Entretanto, o atacante Biel entrou bem e marcou o gol do Bahia. O meia Carlos de Pena, recém-contratado, estreou e também aparece como opção em caso de mudanças.

O atacante Everaldo voltou de lesão e ganhou ritmo de jogo ao também entrar no segundo tempo. As baixas devem ser as mesmas: o lateral-esquerdo Ryan e o volante Nicolás Acevedo, que seguem se recuperando de lesões.

Ceni pediu mais atenção na sequência do campeonato para manter a vantagem e reforçou a confiança no elenco. "O que fica é que temos que ter mais maturidade com vantagem fora de casa, colocar o adversário em situação mais difícil por mais tempo. Mas acredito que temos condições de fazer um campeonato bem melhor que no ano passado."

FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLUMINENSE

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Thaciano e Estupiñán. Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Martinelli e Diogo Barbosa; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos, German Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).