Werder Bremen suspende e multa o meia Keita, que se recusou a ficar no banco em jogo do Alemão

O Werder Bremen suspendeu, nesta terça-feira, o meia Naby Keita pelo resto da temporada. Ele também recebeu uma "multa substancial" e não treinará mais com a equipe. No domingo, o jogador de 29 anos não viajou com a delegação para o jogo contra o Bayer Leverkusen após saber que não seria titular, afirmou o Werder Bremen.

"Não toleraremos o comportamento de Naby. Ele decepcionou sua equipe em um momento de dificuldades e colocou seus próprios interesses acima dos da equipe. Não podemos permitir isso", afirmou o diretor esportivo do Bremen, Clemens Fritz. "Nesta fase da temporada precisamos de concentração total e de uma equipa unida. É por isso que não temos alternativa."

Time com quatro títulos do Campeonato Alemão (a última conquista aconteceu na temporada 2003/2004), o Werder Bremen vive uma temporada medíocre. Não vence desde 16 de fevereiro e acumula 14 derrotas no Alemão, no qual ocupa a 12ª colocação. Na Copa da Alemanha, caiu na primeira fase, diante do Viktoria Koln, da terceira divisão.

Keita chegou ao Bremen vindo do Liverpool em julho de 2023, mas enfrentou uma temporada com várias lesões. O meia de Guiné disputou apenas cinco de 29 jogos possíveis no Campeonato Alemão, sendo apenas um como titular. Keita não fez gol nem conseguiu dar assistência. Na Copa Africana, no início de 2024, ele disputou quatro jogos, dois como titular e capitão, também sem gol ou assistência. Guiné caiu nas quartas de final, diante de Congo.

No domingo, Keita ficou de fora da goleada sofrida diante do Bayer Leverkusen (5 a 0), que confirmou o primeiro título alemão da história do time dirigido por Xabi Alonso. A cinco pontos da zona de rebaixamento, o Werder Bremen enfrenta o Stuttgart, no domingo. O rival é o terceiro colocado do campeonato, disputando a segunda posição com o Bayern de Munique.