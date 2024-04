Ponte Preta busca mais dois reforços antes do fechamento da janela

A Ponte Preta anunciou dez reforços desde a eliminação nas quartas de final do Paulistão, mas o elenco ainda não está fechado para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no final de semana.

Os dirigentes pontepretanos estão no mercado em busca de um lateral-direito e um meia. O prazo para novas contratações é sexta-feira. A janela de transferência seguinte a atual só abrirá no mês de julho.

Para a disputa da Série B, a Ponte Preta anunciou o goleiro William, os zagueiros Sérgio Raphael e Joílson, o lateral-esquerdo Zé Mário, os volantes Dudu Vieira, Emerson e Lucas Buchecha, e os atacantes Éverton Brito e Matheus Régis.

Por outro lado, a diretoria se desfez de três jogadores que não estavam nos planos de João Brigatti. Os meias André e Gabriel Santiago foram para Santo André e ABC, respectivamente, enquanto o atacante Paul Villero acertou com o Athletic-MG.

A estreia da Ponte Preta na Série B está marcada para o domingo, contra o Coritiba, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.