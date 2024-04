Santos ganha 'dia extra' com adiamento na estreia do Brasileiro e Carille testa time titular

A terça-feira foi de trabalho para os jogadores do Santos que fizeram um trabalho tático e técnico visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Com a mudança da data do confronto com o Paysandu, que passou da sexta-feira, para o sábado, o técnico Fábio Carille ganhou um dia a mais para acertar a equipe.

Inicialmente, o duelo com os paraenses estava agendado para as16h30, mas a CBF alterou a data. Assim, a partida está marcada para o final de semana, no estádio da Vila Belmiro, às 16h.

No treino, os jogadores também foram exigidos fisicamente. Numa atividade de duas horas, além dos ajustes na movimentação, marcação e jogadas ensaiadas, o treinador santista ainda deu ênfase ao aprimoramento nas cobranças de faltas e escanteios.

Com a semana cheia, Carille tem aproveitado o tempo para corrigir as falhas da equipe e também cuidar da parte física do elenco. Ele aguarda ainda a chegada dos reforços para a Série B do Brasileiro.

O atacante Maceió, que estava na Portuguesa, e o meia Patrick, que chega do Atlético-MG, já devem ser integrados ao elenco principal. Aproveitando o fato de estrear em casa, Carile deve manter o time no 4-3-3 com Otero, Guilherme e Furch na frente. Giuliano fica encarregado da criação, enquanto João Schmidt e Pituca se encarregam da marcação.

Na defesa, com João Paulo no gol, Gil e Joaquim formam o miolo da zaga enquanto Aderlan e Hayner ficam nas laterais.

Fora das quatro linhas, o Santos trabalha para voltar a ter tranquilidade financeira para poder reforçar o time na temporada. Após assinar um acordo com o Krasnodar pelo pagamento da aquisição de Cueva, a diretoria espera a homologação do clube russo para enviar o documento à Fifa para, assim, ficar livre da punição (fim do veto ao registro de novos atletas).