Maycon e Igor Coronado viram opções para António Oliveira 'fortalecer' o Corinthians

O técnico António Oliveira vai poder ampliar o leque de opções no Corinthians com a recuperação de alguns de seus comandados do departamento médico do clube. Recuperados de lesão, Maycon e Igor Coronado passam a brigar por espaço no meio-campo.

A ideia do treinador português é formar uma equipe mais efetiva quando tiver a posse de bola e também compacta no momento em que for atacada pelo adversário. Para poder colocar em prática o seu pensamento, ele vem fazendo ajustes táticos com o elenco.

Maycon já deu sinais de que está recuperado e chegou até a participar do segundo tempo do jogo de estreia com o Atlético-MG. Ele passa agora a disputar uma vaga com o argentino Fausto Vera.

Igor Coronado é outro atleta que está no radar do comandante corintiano. Recuperado, ele pode ser uma boa opção atuando pelo lado esquerdo do meio-campo, a fim de reforçar o sistema ofensivo.

A princípio, mesmo nos jogos fora de casa, Oliveira pretende manter o esquema com três atacantes. Para isso, ele cobra bastante movimentação dos homens de frente para ajudar o meio-campo a recuperar a bola e, assim, tentar pegar o adversário de surpresa.

Contra o Juventude, Yuri Alberto deve ter a companhia de Wesley e Romero. No banco, Coronado pode ser uma boa alternativa para tentar mudar o jogo diante do rival gaúcho.