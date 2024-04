Jornal espanhol fala em arbitragem 'suspeita' na derrota do Barcelona para o PSG

O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões após derrota para o Paris Saint-Germain por 4 a 1. A equipe comandada por Xavi entrou em campo no Estádio Olímpico Lluís Companys com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença, e chegou a sair na frente no placar com um gol de Raphinha, mas levou a virada do time parisiense.

Quando ainda estava 1 a 0 para o Barcelona, Ronald Araujo levou cartão vermelho direto por falta em Barcola aos 28 minutos do primeiro tempo, e a decisão do árbitro István Kovács desagradou o jornal espanhol Mundo Deportivo. "Arbitragem suspeita favorável à uma das equipes preferidas da Uefa", escreveu a publicação.

Segundo o jornal, a decisão de Kovacs foi "muito rigorosa" e colaborou para que o PSG aumentasse o volume no campo de ataque até empatar o jogo com Dembélé, conseguir a virada com Vitinha e ampliar a vantagem com dois gols de Mbappé. O periódico catalão também contestou a não marcação de um pênalti em Gündogan, do Barcelona.

"Na igualdade, o PSG quase não gerou perigo. Quando Araujo foi expulso, Iñigo entrou e o sacrificado foi Lamine Yamal, que havia sido fundamental para abrir 1 a 0. Xavi pouco poderia fazer nessas circunstâncias", comentou o jornal.

O técnico Xavi Hernández também criticou a arbitragem. "A expulsão marcou a eliminatória. Estávamos organizados. Para mim, foi demais dar um cartão vermelho. É uma pena que o trabalho de toda uma temporada fique aqui por causa de uma decisão da arbitragem", afirmou o treinador em entrevista à "Movistar+". Xavi chutar uma placa de proteção de uma câmera de transmissão no segundo tempo e foi mais um da equipe do Barcelona expulso no duelo.