Bahia vira sobre o Flu e vence a 1ª no Brasileiro em jogo paralisado pela chuva

Em um jogo que começou na terça-feira e terminou na quarta, o Bahia conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Abrindo a segunda rodada, o time nordestino venceu o Fluminense de virada, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova. A partida ficou 55 minutos paralisada, devido a uma forte chuva que deixou o gramado alagado, sem condições de jogo.

Com os três primeiros pontos, o Bahia, que tinha perdido na estreia para o Internacional por 2 a 1, subiu para a oitava colocação. Já o Fluminense se manteve com um ponto, do empate por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino na primeira rodada.

Pressionando a saída de bola, o Fluminense aproveitou cedo a bobeira da defesa do Bahia para abrir o placar, com três minutos. Santiago Arias tentou driblar, foi desarmado pelo xará Arias, que serviu Cano. O argentino bateu rasteiro e fez 1 a 0.

Com a forte chuva em Salvador, a drenagem do estádio não suportou o volume de água. Sem condições de jogo, com o gramado encharcado, a partida foi paralisada aos 16 minutos. Após 55 minutos de pausa, a chuva deu uma trégua, a água escoou e a bola voltou a rolar.

O Bahia voltou mais concentrado e tomou conta da partida. Pressionando, não demorou para o empate acontecer. Caio Alexandre acertou belo chute de fora da área e deixou tudo igual aos 34. O duelo ficou lá e cá. Arias teve um gol anulado por impedimento e Thaciano parou no goleiro Fábio.

Na segunda etapa, o panorama se manteve. Com mais "fome de bola", o Bahia seguia com mais posse e presença ofensiva. Trocando passes, Cauly recebeu na área, fintou Manoel e mandou uma bomba para virar o placar, aos 16.

Em desvantagem, o Fluminense até tinha volume ofensivo, mas pecava na hora de concluir, com muitos erros de passe próximo da área. Na reta final, Diniz abriu mão de todos os zagueiros, mas não conseguiu ser efetivo na estratégia e ainda viu o Bahia desperdiçar diversos contra-ataques.

A dupla volta a campo no fim de semana. No sábado, o Fluminense tem o clássico diante do Vasco, no Maracanã. Já no domingo, o Bahia o tem o Ba-Vi, contra o maior rival, o Vitória, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 FLUMINENSE

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Cauly (Cicinho) e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Ademir (Biel) e Thaciano (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Kauã Elias), Manoel (Douglas Costa), Martinelli e Diogo Barbosa (Alexsander); André, Lima (John Kennedy) e Ganso; Arias, Cano (Isaac) e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Cano, aos 3, Caio Alexandre, aos 34 minutos do primeiro tempo. Cauly, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caio Alexandre, Everaldo, Everton Ribeiro e Thaciano (Bahia); Lima, Alexsander, John Kennedy, Ganso e Martinelli (Fluminense).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 633.866,50.

PÚBLICO - 23.080 torcedores

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).