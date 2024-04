Fortaleza e Cruzeiro tentam manter embalo no Brasileiro sob os olhares de Dorival Júnior

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro terá apenas dois confrontos que reúnem times vencedores na estreia. Um deles será realizado nesta quarta-feira, às 20h, entre Fortaleza e Cruzeiro, que se encontram na Arena Castelão, na capital cearense. Destaque para a presença do técnico da seleção brasileira: Dorival Júnior.

Junto com ele estarão presentes no estádio o auxiliar técnico, Pedro Sotero, e o analista de desempenho, Guilherme Lyra. Mas a comitiva da CBF chefiada pelo executivo geral de seleções, Rodrigo Caetano, conta com o gerente geral técnico, Cícero Souza, o supervisor geral, Sérgio Dimas, e o coordenador técnico, Juan. No roteiro constam visitas a centros de treinamentos e encontro com o staff dos dois times.

O Cruzeiro fez um duelo movimentado com o Botafogo no Mineirão e venceu por 3 a 2 com gol nos últimos minutos. Agora, faz seu primeiro jogo como visitante e tem uma boa lembrança recente, já que venceu o próprio Fortaleza, por 1 a 0, na reta final do último Brasileirão.

O técnico Fernando Seabra não contará novamente com o goleiro Rafael Cabral, que negocia sua saída do clube. Com isso, Anderson será novamente titular. Outra baixa, assim como na estreia, é o atacante Juan Dinenno, com uma fratura no nariz. O ataque seguirá com Arthur Gomes e Rafa Silva, embora Rafa Elias também seja opção.

O Fortaleza chega bastante motivado para enfrentar o Cruzeiro. Isso porque venceu o São Paulo no MorumBIS por 2 a 1 na estreia e terá o apoio de sua torcida para manter o ritmo neste começo de campeonato.

Uma novidade para o técnico Juan Pablo Vojvoda é o atacante Renato Kayzer. Ele estava emprestado ao Criciúma e inclusive jogou pelo time catarinense na estreia, marcando o gol no empate por 1 a 1 com o Juventude. O Fortaleza ativou uma cláusula para seu retorno e já regularizou o atleta.Por outro lado, o zagueiro Tomás Cardona e o atacante Calebe devem seguir fora por lesão. O volante Matheus Rossetto, em transição, é dúvida.

Apesar de ainda disputar Sul-Americana e Copa do Brasil, Vojvoda garantiu que não priorizará nenhuma competição. "Esse mês temos três competições, mas não vamos priorizar. A prioridade é sempre o próximo jogo. Sabemos da importância do Brasileirão e queríamos começar desse jeito. Esse é nosso desafio", explicou.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CRUZEIRO

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Marinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRUZEIRO - Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafa Silva. Técnico: Rafael Seabra.

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ)

HORÁRIO - 20h

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).