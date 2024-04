Palmeiras roda o elenco e recebe o Inter para se manter 100% no Brasileirão

Passado o primeiro compromisso do Brasileirão com vitória em Salvador, o Palmeiras faz nesta quarta-feira a sua estreia como mandante no torneio do qual é o atual bicampeão. Às 20h, o time de Abel Ferreira recebe o Inter na Arena Barueri. O duelo não será no Allianz Parque porque não há tempo hábil para desmontar o palco montado para o show da banda americana Jonas Brothers, que ocorreu na noite de terça-feira.

Deve continuar em curso a estratégia de Abel Ferreira de rodar o elenco. Em Salvador, onde o time derrotou o Vitória por 1 a 0, o treinador não jogaram Gustavo Gómez, Aníbal Moreno, este até então o único atleta do elenco a jogar todas as partidas da temporada, e Zé Rafael, fora graças a um quadro de virose e lombalgia.

A tendência é de que o três retomem suas vagas entre os titulares nesta quarta, bem como o lateral-esquerdo uruguaio Piquerez, que até viajou a Salvador, mas não saiu do banco na estreia do Palmeiras no Brasileirão. Já Flaco López começou entre os reservas e entrou no segundo tempo.

Outros atletas, como Raphael Veiga, podem ganhar um descanso. A avaliação da comissão técnica é de que o controle de minutos é fundamental para que o grupo permaneça saudável em meio à desgastante sequência de jogos, alguns deles em gramados ruins, caso do Barradão.

"É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Vocês viram a dificuldade de quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram no vestiário e nem força tinham para tirar a roupa", afirmou Abel Ferreira depois do triunfo na capital baiana.

"É fazer gestão de energia para jogar na máxima força", salientou o técnico português, segundo o qual é difícil, mas possível manter o nível de atuação em todos os campeonatos que disputa - Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Depois do duelo com o Inter, o Palmeiras encara o Flamengo no Allianz Parque, domingo. No meio da próxima semana, o compromisso será pela Libertadores, diante do Independiente del Valle, no Equador.

O Internacional deve ter poucas mudanças para enfrentar o Palmeiras. Fernando, principal nome na vitória colorada contra o Bahia na estreia, pode retornar à posição original de primeiro volante. No Beira-Rio, ele atuou como zagueiro. O técnico Eduardo Coudet segue sem poder contar com Ivan, Aránguiz, Hyoran, Alan Patrick e Valencia, todos em recuperação de lesão.

PALMEIRAS X INTER

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

INTER: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Mauricio, Thiago Maia e Wanderson; Wesley (Lucca) e Borré.. Técnico: Eduardo Coudet.

ÁRBITRO: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC).

HORÁRIO: 20h.

LOCAL: Arena Barueri.