Grêmio enfrenta o líder Athletico-PR para buscar a reabilitação no Brasileirão

Em busca da reabilitação e de olho na primeira vitória na edição atual do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrentará a sensação da rodada inicial, o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada. O time paranaense vem de sete triunfos consecutivos, os três últimos por goleada.

Atual vice-campeão brasileiro e campeão gaúcho, o Grêmio começou a competição com derrota para o Vasco, em São Januário, por 2 a 1, o que pegou o time do técnico Renato Portaluppi de surpresa. Já o Athletico, que conquistou o estadual no Paraná, tornou-se o primeiro líder, graças ao triunfo sobre o Cuiabá por 4 a 0.

O time gaúcho continua com vários problemas. Renato Portaluppi ainda não poderá contar com os laterais Mayk e Reinaldo, os volantes Carballo e Mila, o meia Jonathan Robert e o atacante André Henrique, todos vetados pelo departamento médico.

Já o meia Pepê e o atacante Diego Costa sentiram um desconforto muscular e podem vir a ser desfalques. A boa notícia é que o zagueiro Kannemann não teve uma concussão diagnosticada e foi liberado para atuar. A expectativa é que ele forme a dupla defensiva com Rodrigo Ely.

"Estão acontecendo algumas coisas, as quais estou tratando com a diretoria, mas infelizmente perdemos jogos que não podíamos. Mas confio nos meus jogadores e sei que podemos dar a volta por cima ao lado dos nossos torcedores", afirmou o técnico.

O clima é de preocupação, principalmente, porque na semana passada o Grêmio perdeu em casa para o Huachipato, do Chile, pela segunda rodada da Libertadores, onde acumula duas derrotas em duas rodadas.

Após a bela estreia, Cuca não deve mexer no Athletico, exceção para jogadores que apresentarem desgaste físico. As principais dúvidas giram em torno do meia Zapelli e do atacante Mastriani, que podem aparecer entre os titulares.

"Temos confiança em todo o elenco. Fica muito claro que todos estão subindo de nível e estão com confiança. Isso é importantíssimo. Os jogadores se sentem mais à vontade. Tento usar as características deles da melhor forma possível, dentro do que a gente monta. Cada jogo é uma história. São 38 jornadas e o campeonato vai premiar não só quem tiver o melhor time, mas o melhor elenco. Não sei em que lugar vamos chegar, mas vamos jogar jogo a jogo e degustar partida a partida", disse Cuca.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X ATHLETICO-PR

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo; Pavón, João Pedro Galvão e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ATHLETICO-PR - Bento; Leo Godoy, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Julimar e Cuello; Canobbio e Pablo. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE)

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).