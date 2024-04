Vasco desafia o Red Bull Bragantino como visitante para manter os 100% no Brasileirão

Embalado após vencer o Grêmio na estreia, o Vasco volta a campo para outro duelo complicado pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 19h, estará em Bragança Paulista (SP), onde duela com o Red Bull Bragantino, que atuará em casa e busca a primeira vitória.

Curiosamente, o Vasco enfrenta neste começo de campeonato os dois últimos adversários de 2023, quando perdeu para o Grêmio por 1 a 0, fora de casa, e se salvou do rebaixamento ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em casa.

No último fim de semana, o Vasco jogou em São Januário e superou o time gaúcho por 2 a 1. Agora, faz o primeiro jogo fora de casa para manter o aproveitamento. O grande problema para o técnico Ramón Díaz é o mesmo da estreia: ele não conta com o meia Payet, que se lesionou e só deve jogar na quarta ou quinta rodada. Sem o francês, o time foi aguerrido diante da torcida, principalmente no primeiro tempo, mas sem criatividade.

Entretanto, Rossi, que estava cotado para deixar o Vasco, foi bem no jogo e deve continuar titular. O também atacante David, que está emprestado pelo Internacional, foi procurado pelo Vitória, mas a direção cruzmaltina descartou sua saída.

Uma baixa importante na defesa pode ser Medel, que vem atuando como zagueiro. Ele foi liberado para visitar sua mãe, que está com problemas de saúde. Se não voltar a tempo, João Victor deve formar dupla com Léo.

Ramón Díaz comemorou o bom começo, mas alertou para a dificuldade da competição. "O Campeonato Brasileiro é muito difícil, completamente distinto de todos os outros. Estamos felizes porque tivemos um bom começo, mas temos outra partida importante e vamos seguir trabalhando", garantiu.

Apesar de não ter vencido, o Red Bull Bragantino saiu com um ponto importante ao empatar com o Fluminense por 2 a 2 no Maracanã. Agora, fará sua primeira partida em casa em busca dos três pontos.

O técnico Pedro Caixinha tem uma dúvida. O goleiro Cleiton, substituído na estreia, vem tratando uma lesão na coluna e é dúvida. Se não tiver condições, Lucão ganhará uma chance como titular.

Nesta semana, o zagueiro Eduardo Santos voltou aos trabalhos após se recuperar de lesão no joelho, que o tirou dos gramados em julho de 2023. Os meias Lucas Evangelista e Lincoln estão em fase de transição, assim como o volante Nathan Camargo. O meia Matheus Fernandes e o atacante Helinho seguem em tratamento.

Caixinha elogiou a resposta que o time deu após sair perdendo no Rio de Janeiro. "Ir para o vestiário perdendo, com a coragem que estávamos e como estávamos jogando, para mim, era inaceitável. Eu nunca peço resultados, mas peço uma atitude competitiva e o time demonstrou isso", resaltou.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X VASCO

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Raul e Gustavinho; Laquintana, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton, Mateus Carvalho, Sforza e Galdames; Rossi, Vegetti e David. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).