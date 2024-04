Barça fora e Atlético de Madrid classificado: veja times garantidos no Mundial de Clubes 2025

O Barcelona deu adeus à chance de disputar o Mundial de Clubes de 2025 ao ser derrotado pelo Paris Saint-Germain na terça-feira. O clube catalão tinha a chance de se juntar a Palmeiras, Flamengo e Fluminense no torneio se vencesse o duelo pela Liga dos Campeões, o que garantiria a classificação por meio do ranking criado pela Fifa.

O concorrente do Barcelona pela vaga era o Atlético de Madrid. Embora o time madrilenho também tenha sido eliminado da Liga dos Campeões, está garantido na competição da Fifa no próximo ano por ter pontuação melhor que o rival no levantamento, e se junta ao Real Madrid para representar o futebol espanhol.

A Fifa permite apenas até dois clubes do mesmo país no Mundial de 2025. A exceção é se uma equipe for campeã continental - o que ocorreu no Brasil, por exemplo, que tem três representantes. O torneio será nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho, e já tem 22 times classificados.

Confira a lista dos clubes classificados:

BRASIL

Palmeiras - Campeão da Copa Libertadores em 2021

Flamengo - Campeão da Copa Libertadores em 2022

Fluminense - Campeão da Copa Libertadores em 2023

INGLATERRA

Chelsea - Campeão da Liga dos Campeões de 2020/2021

Manchester City - Campeão da Liga dos Campeões de 2022/2023

ESPANHA

Real Madrid - Campeão da Liga dos Campeões de 2021/2022

Atlético de Madrid - Via ranking da Fifa

ALEMANHA

Bayern de Munique - Via ranking da Fifa

Borussia Dortmund - Via ranking da Fifa

ITÁLIA

Inter de Milão - Via ranking da Fifa

Juventus - Via ranking da Fifa

PORTUGAL

Porto - Via ranking da Fifa

Benfica - Via ranking da Fifa

FRANÇA

Paris Saint-Germain - via ranking da Fifa

MÉXICO

Monterrey - Campeão da Copa dos Campeões em 2021

León - Campeão da Copa dos Campeões em 2023

ESTADOS UNIDOS

Seattle Sounders - Campeão da Copa dos Campeões em 2022

ARÁBIA SAUDITA

Al-Hilal - Campeão da Liga dos Campeões da Ásia em 2021

JAPÃO

Urawa Red Diamonds - Campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022/2023

EGITO

Al Ahly - Campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

MARROCOS

Wydad Casablanca - Campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

NOVA ZELÂNDIA

Auckland City - Campeão da Liga dos Campeões da Oceania com melhor colocação no ranking