Conheça os três sonhos que o ídolo Ayrton Senna não realizou

A morte de Ayrton Senna vai completar 30 anos no dia 1º de maio, e Adriane Galisteu, ex-namorada do piloto, revelou três sonhos que o brasileiro não conseguiu realizar antes do trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, na Itália.

Galisteu afirmou que o piloto tinha o sonho de correr pela Ferrari, ter um filho e conhecer a Disney. "Então, eu trouxe isso para a minha vida. Sou uma mulher que realizo os meus sonhos", disse a apresentadora em entrevista ao jornal O Globo.

Senna começou a carreira na Fórmula 1 em 1984. Quatro anos depois, em 1988, se sagrou campeão mundial pela primeira vez. O bicampeonato ocorreu em 1990, e o terceiro título foi conquistado logo no ano seguinte, em 1991. O brasileiro correu pela Toleman e pela Lotus antes de firmar a parceria emblemática com a McLaren. A última equipe do piloto foi a Williams.

Senna e Adriane Galisteu se conheceram após o Grande Prêmio do Brasil em março de 1993 e namoraram por cerca de um ano e meio, até a morte do piloto aos 34 anos. A apresentadora é uma das convidadas do especial "Em Senna", programa produzido pelo canal ESPN em homenagem à carreira do esportista brasileiro.