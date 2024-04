NBA bane jogador do Toronto Raptors por envolvimento em apostas e manipulação de resultados

A direção da NBA anunciou nesta quarta-feira o banimento de Jontay Porter, jogador do Toronto Raptors, por envolvimento em apostas e manipulação de resultados. De acordo com a liga, uma investigação da liga descobriu que ele divulgou informações confidenciais a apostadores esportivos e fez ele mesmo apostas em jogos da NBA.

"Não há nada mais importante do que proteger a integridade das competições da NBA para nossos fãs, nossas equipes e todos aqueles ligados ao nosso esporte, e é por isso que as violações flagrantes de Jontay Porter às nossas regras de jogo estão sendo punidas com a punição mais severa", declarou o comissário da NBA, Adam Silver.

A investigação começou quando a liga descobriu padrões de apostas incomuns em torno do desempenho de Porter em um jogo no dia 20 de março. A liga determinou que Porter deu a um apostador informações sobre seu próprio estado de saúde antes do jogo, e a outro indivíduo - conhecido por ser um apostador da NBA - fez uma aposta de US$ 80 mil (R$ 418 mil) com base em números de Porter e que teria embolsado US$ 1,1 milhão (R$ 5,7 milhões) com o acerto na aposta.

Porter decidiu sair do jogo depois de apenas alguns minutos, alegando doença, confirmando números que o apostador havia feito. A aposta, então, foi congelada e não paga, e a NBA iniciou uma investigação. Nela, a entidade também descobriu que o jogador limitou suas próprias performances nas partidas, influindo em apostas em jogos dos Raptors.

"Embora as apostas esportivas legais criem transparência que ajuda a identificar atividades suspeitas ou anormais, esta questão também levanta questões importantes sobre a suficiência do quadro regulamentar atualmente em vigor, incluindo os tipos de apostas oferecidas nos nossos jogos. Trabalhando em estreita colaboração com todas as partes interessadas relevantes da indústria, continuaremos a trabalhar diligentemente para salvaguardar a nossa liga e o nosso jogo", disse Adam Silver.

Jontay Porter, de 24 anos, é irmão de Michael Porter Jr., do Denver Nuggets. Ele também já defendeu o Memphis Grizzlies. O jogador é a segunda pessoa a ser banida pela NBA por violar regras de apostas. O outro foi o ex-proprietário do Los Angeles Clippers, Donald Sterling, em 2014.