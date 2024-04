Nadal perde de australiano e cai na 2ª rodada no Torneio de Barcelona

Rafael Nadal teve encerrada de forma precoce a sua volta ao circuito nesta quarta-feira. O tenista espanhol foi derrotado pelo australiano Alex de Minaur, atual 11º do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h52min de confronto, pela segunda rodada do Torneio de Barcelona, na Espanha.

O ex-número 1 do mundo fazia seu retorno às competições, diante de sua torcida, nesta semana. Ele venceu com tranquilidade a partida de estreia, mas não resistiu à boa fase de De Minaur, um dos destaques do circuito nos últimos meses. Nas oitavas de final, ele enfrentará o francês Arthur Fils.

O tenista da Austrália se tornou apenas o quinto jogador a bater Nadal em Barcelona, onde o "Rei do Saibro" é o recordista de títulos, com 12 taças, e de vitórias, com 67. O resultado desta quarta marcou apenas a segunda vez que o espanhol caiu no torneio catalão antes das oitavas de final.

Nesta quarta, De Minaur se impôs logo no primeiro game de saque de Nadal e abriu 2/0. O espanhol, contudo, virou o placar. Mas não conseguiu sustentar a vantagem. "No momento que perdi o primeiro set, a partida acabou. Eu não tenho condições de jogar três sets agora. Esta partida não era a situação para eu poder dar tudo de mim. Vamos ver o que acontece em Paris. Quero estar competitivo lá. É lá onde tenho que dar tudo", comentou Nadal.

O espanhol tem lugar garantido na chave de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, no fim de maio. Mesmo com ranking longe dos favoritos, Nadal obteve a vaga na chave principal pelo recurso do "ranking protegido" da ATP.

Nadal evitou confirmar presença no Masters 1000 de Madri, outro torneio preparatório para Roland Garros. "Eu não queria assumir nenhum risco. O mais importante foi ter jogado e eu joguei. Estar numa quadra é uma grande notícia (para mim)", declarou.

Os demais confrontos das oitavas de final em Barcelona terão Roberto Carballes Baena x Stefanos Tsitsipas, Fabian Marozsan x Facundo Diaz Acosta, Alejandro Davidovich Fokina x Dusan Lajovic, Matteo Arnaldi x Marco Trungelliti, Jordan Thompson x Casper Ruud, Roberto Bautista Agut x Cameron Norrie e Tomas Martin Etcheverry x Brandon Nakashima.