Éverton Brito comemora acerto com a Ponte Preta para Série B: 'Sei o que representa'

Contratado pela Ponte Preta para a Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Éverton Brito falou sobre sua chegada e as expectativas para a sequência da temporada. O jogador de 29 anos destacou a história do clube de Campinas como fator que pesou na hora da negociação.

"Fiquei muito feliz com a chance de jogar na Ponte Preta e aceitei a proposta pela história do clube. Eu sei o que essa camisa representa. Eu sou de Itapira (70 km de Campinas), e conheço a representatividade da Ponte", explicou.

Éverton ainda destacou sua experiência na Série B e elogiou o elenco da Ponte Preta. "Eu joguei a Série B ano passado pelo Vila Nova e agora tenho essa oportunidade com a Ponte Preta. É um grupo muito bom, a adaptação está sendo muito rápida e os reforços estão chegando para melhorar ainda mais o elenco", analisou.

O atacante ainda demonstrou confiança no acesso e explicou seu estilo de jogo, prometendo muita velocidade. "O torcedor pode esperar muita velocidade e garra da minha parte. Gosto de dar passes e buscar marcar gols. Tenho certeza que vamos fazer uma grande Série B e brigar para subir", prometeu.

Antes da Ponte Preta, Éverton Brito fez 11 jogos no Paulistão pela Inter de Limeira. Assim, está com ritmo de jogo e à disposição do técnico Jorge Brigatti.

A Série B começará na próxima sexta-feira. A Ponte Preta, porém, estreia no domingo, às 18h, quando recebe o Coritiba em casa, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).