Equipe de Dorival Júnior visita os Estados Unidos na preparação para a Copa América

A seleção brasileira masculina de futebol iniciou sua preparação para a disputa da Copa América a partir de 20 de junho. Nesta terça-feira, quatro integrantes da comissão técnica iniciaram visitas de inspeção em hotéis e centros de treinamentos nos Estados Unidos.

Sérgio Dimas, supervisor geral, Guilherme Passos, fisiologista, Vinicius Costa, administrador, e Carlos Eduardo Chazan, chefe da segurança, formam a comitiva. Eles estiveram em Orlando, na Flórida, cidade que servirá de base para o Brasil até o início da competição.

College, no Texas, será o local a ser visitado nesta quinta-feira, onde o Brasil vai disputar o primeiro amistoso de preparação, em 8 de junho, contra o México, no Kyle Field.

A seleção vai voltar a campo em 12 de junho, contra os Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando, para o segundo amistoso.

A estreia do Brasil na Copa América será contra a Costa Rica, em 24 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia. Dia 28, o adversário será o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada. A Colômbia será o rival em 2 de julho, no Levi's Stadium, em Santa Clara, também na Califórnia, no último duelo da fase de grupos.