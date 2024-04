Grêmio vence Athletico-PR, se reabilita no Brasileirão e supera dias tensos

Vindo de duas derrotas na Copa Libertadores e de um resultado negativo diante do Vasco na estreia, o Grêmio conseguiu se reabilitar com estilo neste início de Brasileirão. Jogando em casa, nesta quarta-feira, na Arena Grêmio, venceu por 2 a 0 o Athletico-PR, sensação da primeira rodada. Cristaldo e Soteldo marcaram os gols.

Com o resultado, o time de Renato Gaúcho somou os três primeiros pontos no Brasileirão e volta a campo no sábado, quando recebe o Cuiabá, às 18h30. Já o Athletico-PR, que vinha de sete vitórias seguidas e havia goleado o próprio time mato-grossense por 4 a 0, conheceu a sua primeira derrota e também tem três pontos. O time paranaense joga no domingo, contra o Internacional, na Ligga Arena.

Mesmo em casa, o Grêmio tomou um susto nos primeiros lances de jogo. Aos 11 minutos, depois de um contra-ataque rápido, Cuello recebeu na entrada da área e bateu no cantinho, mas a bola saiu tirando tinta da trave, perdendo uma ótima oportunidade para o Athletico-PR.

Mas a resposta do time gaúcho veio em forma de gol. Aos 18, Pavón recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Cristaldo, que apareceu entre três zagueiros e conseguiu completar para o gol. Depois de abrir o placar, o Grêmio passou a criar as principais chances ofensivas do primeiro tempo e antes do intervalo, teve duas oportunidades. Ambas com o atacante Pavón, em chutes de média distância defendidos por Bento.

Na volta do intervalo, o Grêmio continuou em cima e logo aos cinco minutos, conseguiu ampliar o placar. Villasanti encontrou Soteldo, livre na pequena área. O venezuelano só teve o trabalho de ajeitar o corpo e bater para o fundo da rede. A partir daí, o Athletico-PR tentou responder como pôde para pelo menos conseguir descontar.

Mas, foi o Grêmio que seguiu criando as melhores chances e controlando o resultado para sair com a vitória. Aos 37, Everton Galdino cobrou falta com categoria, mas Bento foi buscar a bola, evitando um placar maior.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 ATHLETICO-PR

GRÊMIO - Marchesín; Fábio, Pedro Geromel, Gustavo Martins e Cuiabano; Dodi (Natã), Villasanti e Cristaldo (Nathan Fernandes); Pavón (Gustavo Nunes), JP Galvão (Everton Galdino) e Soteldo (Du Queiroz). Técnico: Renato Gaúcho.

ATHLETICO-PR - Bento; Madson (Leo Godoy), Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (Zapelli), Erick, Julimar (Zé Vitor) e Cuello (Alex Santana); Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca.

GOLS - Cristaldo, aos 18 minutos, do primeiro tempo. Soteldo, aos cinco, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Nunes (Grêmio). Alex Santana, Esquivel e Zé Vitor (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA - R$ 666.343,00

PÚBLICO - 13.541 torcedores.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).