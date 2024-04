Chuva cancela partidas de João Fonseca e Thiago Wild no ATP 250 de Bucarest

As fortes chuvas desta quarta-feira comprometeram a rodada do ATP 250 de Bucarest. Em função do mau tempo, o carioca João Fonseca teve a sua partida interrompida depois de disputar apenas um game. Pela agenda da organização, ele volta para completar o confronto nesta quinta-feira.

Fonseca entrou em quadra para encarar Radu Albot, da Moldávia, mas mal teve tempo de se aquecer. Ao final do primeiro game, vencido pelo rival, o duelo foi interrompido. O complemento do encontro acontece nesta quinta-feira.

Thiago Wild sequer entrou em quadra. Ele enfrentaria o argentino Mariano Navone, cabeça de chave número cinco e vice-campeão do Rio Open deste ano. Assim como João Fonseca, o paranaense também joga na quinta.

Os jogos dos dois brasileiros vão acontecer bem cedo. Wild vai ser o primeiro a entrar em quadra, às 6h (horário de Brasília). O confronto está marcado para a quadra um. Já Fonseca entra às 7h e vai atuar na quadra central.

Nas duplas, Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos vão buscar um lugar na semifinal diante do espanhol Pedro Martinez e o chileno Alejandro Tabilo. O embate vai acontecer quadra um, no terceiro jogo.