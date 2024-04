Ferreira aponta má fase do São Paulo: 'Quando o momento não é bom, dão um chute e é gol'

O atacante Ferreira, autor do gol do São Paulo na derrota para o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, apontou a má fase do time tricolor como o principal motivo para as duas derrotas em sequência no Campeonato Brasileiro.

"Quando o momento não é bom, dão um chute e é gol. A gente chuta e não faz. Só a gente pode trabalhar para sair disso e lutar pelas vitórias", disse o jogador, que fez um belo gol de cabeça na segunda etapa.

O jogador estava feliz por ter atuado nos últimos 45 minutos, vindo de lesão. "Feliz de voltar, era para jogar 20 minutos, joguei um tempo inteiro, infelizmente não veio o empate."

Sem ponto acumulando ainda o Brasileirão, o São Paulo volta a jogar no domingo, em Goiânia, diante do Atlético-GO, outro time não tem ponto ganho. O time precisa pontuar para se afastar das últimas colocações. O time volta a campo, domingo, às 16 horas, no Allianz parque, contra o Palmeiras.