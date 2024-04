Botafogo recebe no Engenhão o Atlético-GO em busca da reabilitação no Brasileirão

O início de Brasileirão não foi bom para Botafogo e Atlético-GO, que fazem um jogo isolado nesta quinta-feira, pela segunda rodada. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Na estreia, os dois deixaram o empate escapar nos acréscimos. Os cariocas perderam para o Cruzeiro, por 3 a 2, em Belo Horizonte (MG), e os goianos foram derrotados pelo Flamengo, por 2 a 1, em Goiânia (GO).

É verdade que muita coisa do ano passado para cá, mas o Botafogo ainda carrega a reta final desastrosa, quando deixou o título escapar depois de abrir 13 pontos na liderança, onde dominou por 30 rodadas. São 11 jogos seguidos sem vitória pelo Brasileirão.

Ainda sem vencer no comando - duas derrotas em dois jogos -, o treinador português Artur Jorge estuda fazer mudanças no time titular depois de ter reclamado da falta de intensidade na derrota para o Cruzeiro.

"Em relação ao que queríamos para as dinâmicas do jogo, da intensidade que queremos colocar, temos que admitir que temos uma equipe nesta altura com limite físico abaixo daquilo que, para nós, é o desejado. Temos alguns jogadores também que estão em déficit de condição física", disse o treinador.

O Atlético-GO viajou para o Rio cheio de problemas. A começar pelo banco de reservas. Expulso na derrota para o Flamengo, por 2 a 1, na estreia, Jair Ventura não vai poder dirigir o time na beira do gramado. O auxiliar Emilio Faro será o substituto.

Assim como Jair, o lateral-direito Maguinho e o zagueiro Alix Vinícius também foram expulsos e vão cumprir suspensão automática. Outra baixa é o zagueiro Adriano Martins, vetado pelo departamento médico após sofrer um corte na cabeça. Por outro lado, o lateral-direito/atacante Bruno Tubarão e o volante Roni vão retornar.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATLÉTICO-GO

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Bastos, Hugo; Luiz Henrique, Tchê Tchê, Danilo Barbosa (Gregore) e Óscar Romero (Jeffinho); Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Emilio Faro (auxiliar).

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).