Copa da Inglaterra não terá mais partidas de 'replay' a partir da próxima temporada

A Associação de Futebol, a federação inglesa de Futebol (FA), anunciou nesta quinta-feira uma alteração no regulamento da Copa da Inglaterra. A partir da próxima temporada, não serão mais disputados os jogos de desempate, o chamado "replay". A entidade já havia banido os confrontos eliminatórios a partir das oitavas de final do torneio. Desta vez, optou por extingui-los totalmente.

A decisão partiu em acordo com a Premier League, entidade que organiza o Campeonato Inglês, por causa do acúmulo de partidas em uma mesma temporada, já que o calendário europeu ficou mais extenso com a alteração da fórmula da Liga dos Campeões, que contará com 64 partidas extras em comparação com a atual edição do torneio.

No entanto, o encerramento do "replay" não agradou a todos, principalmente os times menores, que usavam a partida extra como fonte de receita, na venda de ingressos e em cotas de televisão.

"Como sempre, o jogo é ditado e dominado pelos grandões. E os grandes não querem mais o 'replay', não é? Eles vivem em um conto de fadas, entrando na terceira rodada do torneio, enquanto que os clubes fora da primeira divisão do Campeonato Inglês sofrem com as implicações financeiras causadas por essa decisão", disparou Chris Wilder, treinador do Sheffield United, que, apesar de estar disputando a elite do Campeonato Inglês, conhece perfeitamente como é comandar times de outras divisões da Inglaterra.

Além do fim do "replay", a FA confirmou que os jogos da Copa da Inglaterra serão realizados nos finais de semana. Quando isso acontecer, não terá rodada do Campeonato Inglês. A decisão também prevê um pagamento de R$ 212,2 milhões à federação a serem investidos no futebol de base.

"A Copa da Inglaterra é nosso maior ativo e gera mais de 60% de nossa receita para investir no jogo, portanto, é crucial garantir um formato forte para o futuro. Este novo acordo entre a FA e a Premier League fortalece a Copa da Inglaterra e dá a este torneio muito especial fins de semana exclusivos em um calendário cada vez mais ocupado", disse Mark Bullingham, diretor-executivo da Federação Inglesa de Futebol.

Da terceira fase, quando os times do Campeonato Inglês, entram no torneio, até as oitavas de final, foram realizadas 13 partidas extras, a mais chamativa foi o confronto entre Aston Villa e Chelsea, na quarta fase, por se tratar de dois clubes da primeira divisão da Inglaterra.

A Copa da Inglaterra está na fase semifinal da edição atual. Manchester City e Chelsea se enfrentam neste sábado, às 13h15 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. O vencedor enfrentará quem passar do duelo entre Coventry City, da segunda divisão, e Manchester United. O embate será no domingo, às 11h30, no City of Coventry.