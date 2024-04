Jogos do Campeonato Brasileiro terão a presença da comissão técnica da seleção

Os jogadores dos times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro vão ter uma motivação a mais para entrar em campo. A comissão técnica da seleção brasileira vai estar em várias partidas da competição.

Oito integrantes do staff do técnico Dorival Júnior já acompanharam jogos da segunda rodada. A intenção é estreitar o relacionamento com os clubes e definir o grupo que vai disputar em junho a Copa América.

A primeira análise foi feita na terça-feira, quando o técnico Dorival Júnior e o analista de desempenho, Thomaz Koerich, assistiram ao confronto entre o Bahia e o Fluminense, na Fonte Nova.

No dia seguinte, mais quatro partidas foram vistas de perto. O primeiro jogo de quarta foi acompanhado pelo gerente geral técnico, Cícero Souza, e João Marcos, analista de desempenho. Eles assistiram ao triunfo do Grêmio diante do Athletico-PR, em Porto Alegre.

Em seguida, o coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e o preparador físico Celso de Rezende foram até Caxias do Sul, onde presenciaram o confronto entre o Juventude e Corinthians. No mesmo horário, o assistente Pedro Sotero e o analista Guilherme Lyra viram o empate entre Fortaleza e Cruzeiro, no Castelão.

Outra partida observada, desta vez pelo coordenador técnico Juan e o assistente Lucas Silvestre, foi a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, no Maracanã.

A série de viagens pelo País vai terminar no final do mês, quando 27 jogos serão observados. A agenda também conta com jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Além de acompanhar as partidas, os profissionais visitam também os centros de treinamentos e conversam com os treinadores e demais profissionais dos clubes.