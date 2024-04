Herói do título da Copa Libertadores de 2020, o atacante Breno Lopes encerrou sua passagem pelo Palmeiras. No sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que entregou o acerto do jogador com seu novo clube, já aparece com a camisa do Fortaleza. O vínculo é por empréstimo até o final da temporada, quando encerra o contrato do atleta com a equipe alviverde.

Autor do gol do título sobre o Santos na decisão da Libertadores de 2020, Breno Lopes nunca chegou ao status de titular absoluto do Palmeiras, de Abel Ferreira. O jogador voltou a se destacar no ano passado, quando ganhou sequência na reta final do Brasileirão, que culminou com a conquista do torneio nacional em uma virada histórica sobre o Botafogo.

No início da temporada, apesar da contratação de Bruno Rodrigues, Breno Lopes era cotado para iniciar entre os titulares, mas perdeu espaço com a ascensão de Flaco López. Com apenas oito jogos no ano, o atleta optou por ouvir outras equipes. O desejo era atuar no futebol europeu, mas acabou sendo seduzido pela proposta do Fortaleza.

Além do clube cearense, o Vasco era outro interessado em contar com o atacante palmeirense, que tem 167 jogos com a camisa alviverde e 25 gols marcados, apenas um na atual temporada. A expectativa é que os clubes anunciem o acordo nas próximas horas.

No Fortaleza, Breno Lopes reencontrará Marinho, quem enfrentou naquela decisão da Copa Libertadores. Eles, inclusive, brigarão por posição. Para o setor ofensivo, o técnico Juan Vojvoda conta também com Yago Pikachu, Lucero, Renato Kayzer, Machuca, Moisés e Pedro Rocha.

Neste domingo, o Fortaleza encara o Altos, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O intuito é que Breno Lopes esteja à disposição para o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para o dia 28 de abril (domingo), às 18h30, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão.