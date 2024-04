Liverpool vence, mas é eliminado pela Atalanta na Liga Europa; Milan também cai

Favoritos ao título da Liga Europa, Liverpool e Milan foram eliminados nesta quinta-feira, nas quartas de final. O time inglês venceu a Atalanta por 1 a 0, mas não conseguiu reverter a derrota sofrida no Anfield por 3 a 0. Já a equipe rossonera caiu frente à Roma após duas derrotas, a última por 2 a 1, no estádio Olímpico. Bayer Leverkusen e Olympique de Marselha também classificaram.

Na semifinal, a Roma encara o Bayer Leverkusen, enquanto que a Atalanta enfrenta o Olympique de Marselha. Os jogos de ida estão previstos para o dia 2 de maio, às 16h (horário de Brasília).

A derrota por 3 a 0 para a Atalanta no Anfield fez o Liverpool entrar em campo nesta quinta com o que tem de melhor. A estratégia parecia que daria resultado no início do jogo, quando o árbitro marcou pênalti após toque de mão de Ruggeri. Mohamed Salah deslocou o goleiro e mandou para o fundo das redes.

O gol no início motivou o Liverpool, que foi com tudo para o ataque. Aos 13, Luis Diaz teve ótima chance para ampliar. Ele saiu de cara para o gol, mas acabou parando na defesa do goleiro Musso. Após o susto, a Atalanta se ajeitou defensivamente e diminuiu os espaços do rival.

Aos 41, o Atalanta chegou a marcar com Koopmeiners, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem. Firme, a equipe italiana cometia cada vez menos erros e não deixava o Liverpool jogar. No segundo tempo, ainda criou boas oportunidades de gol, mas parou em Alison.

Ao mesmo tempo que perdia chances de gol, o Liverpool começou a se desesperar e ir com todos os jogadores para o ataque, até mesmo Alison apareceu lá na frente. Mas a Atalanta se defendeu muito bem e confirmou a classificação para a semifinal, com direito à festa dentro e fora das quatro linhas.

MAIS CLASSIFICADOS

Após vencer o Milan, no San Siro, por 1 a 0, a Roma não deu chance ao azar, voltou a vencer no estádio Olímpico, desta vez, por 2 a 1, e se garantiu na semifinal da Liga Europa, com direito a um grande primeiro tempo, quando abriu 2 a 0, em apenas 22 minutos, com gols de Mancini e Dybala.

A situação da Roma parecia que se complicaria aos 31, quando o lateral Celik foi expulso. Com um jogador a mais, o Milan subiu a linha e tentou pressionar seu rival italiano, que se fechou completamente.

O Milan conseguiu diminuir apenas aos 40 do segundo tempo, quando Gabbia partiu em velocidade e acionou Rafael Leão, que marcou um bonito gol. Precisando fazer mais dois para levar o duelo para os pênaltis, o time rossonero não teve fôlego suficiente e acabou sendo eliminado do torneio.

Ainda nesta quinta-feira, o campeão alemão Bayer Leverkusen confirmou o favoritismo ao despachar o West Ham com um empate por 1 a 1, no Olímpico de Londres, após vitória no jogo de ida, em casa, por 2 a 0. Michail Antonio abriu o placar para os mandantes e jogaram pressão sobre a equipe do técnico Xabi Alonso, que mostrou muita maturidade para buscar o empate no fim, com Frimpong, e selar sua vaga à próxima fase.

DI MARIA PERDE PÊNALTI E LUIS HENRIQUE CLASSIFICA O OLYMPIQUE

Quem também se classificou foi o Olympique de Marselha, que venceu o Benfica nos pênaltis. O time francês perdeu no estádio da Luz por 2 a 1 e teve que vencer no Velódrome, por 1 a 0, para conseguir postergar a partida. O gol foi de Moumbagna.

Nos pênaltis, o argentino Di Maria despediu a primeira cobrança ao chutar na trave. O Benfica ainda viu Antonio Silva parar no goleiro Lopez. A cobrança que definiu a classificação do time francês foi do brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo.