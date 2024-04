Goleiro argentino Dibu Martínez não é expulso após levar o segundo cartão amarelo

O goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez foi um dos destaques do jogo entre Aston Villa e Lille na Liga Conferência nesta quinta-feira. Com o placar agregado empatado em 3 a 3, a definição do time classificado para as semifinais do torneio foi para os pênaltis. O arqueiro defendeu duas cobranças e ajudou o clube inglês a avançar de fase.

Martínez recorreu às mesmas táticas que usou na Copa do Mundo de 2022 para tentar desestabilizar os batedores. Após defender a primeira cobrança do Lille, que saiu dos pés de Bentaleb, o goleiro fez uma dancinha e um gesto com pedido de silêncio para a torcida do time francês, e foi advertido com um cartão amarelo.

Porém, o argentino já havia recebido um amarelo durante o jogo - aos 38 minutos do primeiro tempo - por atrasar o reinício da partida, e não foi expulso depois da segunda advertência.

Conforme regras da International Board, que regula o futebol internacional, os cartões amarelos são zerados para as disputas de pênaltis. Dessa forma, se o jogador receber um amarelo na etapa regulamentar ou na prorrogação, ele não é contabilizado nas penalidades máximas.

A norma foi muito favorável para o goleiro, que ficou em campo e pôde defender também a última cobrança do Lille, que foi de Benjamin André. O Aston Villa venceu a disputa de pênaltis por 4 a 3 e vai enfrentar o Olympiakos na semifinal. Após o apito final, Martínez voltou a esboçar uma dancinha.