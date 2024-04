Hayner aponta a importância de o Santos iniciar 'bem' na Série B do Brasileiro

O lateral-direito Hayner sabe da importância de uma grande campanha na Série B do Campeonato Brasileiro para que seja possível o Santos retornar à elite do futebol nacional em 2025. Por isso, o atleta falou, nesta quinta-feira, sobre a necessidade de o time estrear bem no sábado diante do Paysandu.

"Nós temos nos preparado para essa estreia na Série B não apenas nessas duas semanas, mas sim desde o começo do ano. Fizemos um excelente Paulista e agora vamos começar o Brasileiro buscando colocar o Santos de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído", afirmou Hayner.

O lateral participou do último duelo entre Santos e Paysandu, ocorrido em maio de 2017, quando o time de Vila Belmiro venceu por 3 a 1, em Belém, em duelo válido pela Copa do Brasil, avançando para as quartas de final do torneio. Hayner atuou como titular pela equipe paraense.

"Tivemos o primeiro jogo aqui na Vila e a volta foi lá no Mangueirão. Tenho boas recordações do Paysandu, o Papão da Curuzu, mas agora estou do outro lado, vestindo a camisa gigante do Santos. E é importante demais começar bem na Série B, pois é uma competição muito disputada e difícil de ser jogada", disse Hayner.