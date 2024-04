Surfista Tatiana Weston-Webb tem permanência no CT 2024 confirmada na Austrália

A brasileira Tatiana Weston-Webb está garantida na elite que seguirá competindo no World Surf League (WSL) Championship Tour (CT) 2024, apesar de ser eliminada nas oitavas de final da etapa de Margaret River, na Austrália.

A brasileira foi superada pela bicampeã mundial Tyler Wright, que também confirmou sua permanência entre as top-10 do ranking. As oitavas de final femininas foram completadas nesta quinta-feira em Southside.

As oitavas de final femininas foram realizadas em dois dias. Na quarta-feira aconteceram somente três baterias em Main Break e as outras cinco foram disputadas em Southside. Todos os duelos das quartas de final, terão uma australiana disputando classificação com uma surfista de outro país.

O primeiro duelo será entre India Robinson com a havaiana Gabriela Bryan. No segundo, Molly Picklum enfrenta a costa-riquense Brisa Hennessy. O terceiro vai reunir a bicampeã mundial Tyler Wright, com a líder no ranking do CT 2024, a norte-americana Caitlin Simmers. E a última vaga será disputada pela veterana Sally Fitzgibbons e outra norte-americana, Sawyer Lindblad.

As disputas das oitavas de final masculinas ficaram para serem decididas nesta sexta-feira.